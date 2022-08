Vinci Énergies renforce ses activités IT avec le rachat d'une partie de Kontron

Vinci Energies, la filiale du groupe de construction et de concessions Vinci qui fournit des services pour la transition numérique et écologique, a annoncé le 10 août le rachat de "la majeure partie des activités des services IT" de Kontron, une entreprise allemande spécialisée dans les objets connectés, pour environ 400 millions d'euros selon Les Echos. L'acquisition reste soumise à l'accord des autorités locales de la concurrence.



Les activités concernées recouvrent l'intégration de systèmes, ainsi que les services informatiques liés aux infrastructures cloud et aux datacenters, aux réseaux informatiques d'entreprise, à la cybersécurité et aux applications métiers.



360 millions d'euros de chiffre d'affaires

Avec des activités en Allemagne, Suisse, Pologne et dans huit autres pays d'europe centrale et orientale, Kontron va aider Vinci Energies, plus spécifiquement sa marque Axians, active sur les marchés des technologies de l'information et de la communication, à s'implanter sur de nouveaux marchés. Axians intègre grâce à cette acquisition 360 millions d'euros de volume d'affaires annuel et 1600 collaborateurs, indique le communiqué de la société.



Sous la marque Axians, qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros dans 27 pays, travaillent plusieurs centaines d'entreprises réunissant 12 500 collaborateurs.



En février dernier, Vinci Energies avait annoncé l'acquisition de la société française Bluescale, spécialisée en ingénierie de la donnée, pour renforcer l'offre data analytics d'Axians.