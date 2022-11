Virgil lève 15 millions d'euros pour aider les jeunes à acheter leur premier bien immobilier

Avec les prix, parfois très élevés, de l'immobilier il est difficile pour les jeunes actifs d'acheter un logement surtout dans les grandes villes. La hausse actuelle des crédits et l'absence d'apport suffisamment conséquent sont également deux facteurs jouant en défaveurs des jeunes. La start-up Virgil, qui annonce ce 17 novembre 2022 avoir levé 15 millions d'euros, cherche à aider les jeunes primo-accédant. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d'Alven, LocalGlobe, Evolem et Global Founders Capital.

Virgil achète 15% du bien pour 10% du prix

85% des jeunes actifs pensent que posséder sa résidence principale est plus économique, rapporte la start-up. Mais la grande majorité reste locataire. Le coût d'accès à la propriété est trop élevé pour un grand nombre d'entre eux. Virgil explique vouloir rétablir l'égalité face à l'accès à la propriété. Une idée d'autant plus utile au vue de l'inflation qui complexifie l'accès au crédit. "Notre raison d'être, c'est de rétablir l'égalité face à l'accès à la propriété, assure Saskia Fiszel, co-fondatrice de Virgil. Il s'agit d'offrir à toute une génération la liberté à travers l'indépendance financière."



Virgil propose un apport financier qui peut aller jusqu'à 100 000 euros ainsi qu'un accompagnement, de la définition du projet à la remise des clés. La contrepartie ? Virgil achète 15% de l'appartement en échange d'un investissement de 10% du prix. La start-up se rémunère au moment de la revente du logement, ou au maximum 10 ans après l'achat.

Financier pour 50 millions d'euros par mois

La start-up met en avant le fait qu'elle permet à la fois aux actifs de devenir propriétaires et aux investisseurs d'avoir accès à l'actif recherché de l'immobilier résidentiel sans avoir à rechercher des biens, gérer la location et maintenir le logement en état. Elle assure permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaire en moyenne 7 ans plus tôt que la moyenne des primo-accédant. Depuis sa création fin 2019, Virgil a déjà financé pour 50 millions d'euros d'immobilier parisien et accompagné 10 000 personnes dans leur projet.



A terme, elle souhaite financer pour 50 millions d'euros de transactions chaque mois en France et en Europe. Sur la somme levée par la start-up, 7 millions d'euros sont destinés à investir en immobilier auprès des coacquéreurs.