VivaTech : Emmanuel Macron annonce un plan à 800 millions d'euros pour l'IA

Si la France est en “bonne position en Europe continentale” dans la course à l’intelligence artificielle générative, elle est nettement distancée par les Etats-Unis et la Chine “qui vont beaucoup plus vite”. Face à ce constat, Emmanuel Macron a annoncé mercredi 14 juin, à l’occasion du salon VivaTech, de nouvelles mesures de soutien de l’Etat.

“Il nous faut des talents, du calcul et des moyens”, a souligné le chef de l’Etat, qui répondait à une question d’Arthur Mensch, chercheur français en IA et fondateur de la start-up Mistral AI, qui vient de lever 105 millions d’euros, seulement quatre semaines après son lancement.

Si la France forme des ingénieurs très réputés en IA, elle n’échappe pas à la pénurie de talents. Emmanuel Macron souhaite donc accélérer dans le domaine, avec l’objectif de doubler le nombre de formations en IA. Pour y parvenir, l’Etat promet de mobiliser 500 millions d’euros pour faire émerger “cinq à dix IA clusters”, dont “deux ou trois références mondiales”. Le président n’a cependant fourni aucun détail sur la forme que prendront ces “clusters”, mais on peut supposer en toute logique qu'ils prendraient la forme de pôles de compétitivité associant institutions, organismes de formation et entreprises spécialisées.

250 millions pour un supercalculateur "exascale"

Pour renforcer les capacités souveraines de calcul, et ne pas être dépendant des géants américains du cloud, la France va également investir 50 millions d’euros supplémentaires pour quadrupler les capacités du supercalculateur Jean Zay, déployé par le CNRS. Et qui a déjà permis l'entraînement de Bloom, un grand modèle de langage développé par la start-up Hugging Face, basée à New York mais fondée par trois entrepreneurs français.

À plus long terme, Emmanuel Macron mise sur un supercalculateur "exascale" (ou exaflopique), capable de réaliser un milliard de milliards d’opérations par seconde. Un premier projet européen, baptisé Jupiter, est déjà en cours en Allemagne. La France assure vouloir mettre 250 millions sur la table pour ce deuxième projet. L’Europe apportera la même somme. “On commence à être plus compétitif”, a souligné le chef de l’Etat.

Fonds d'amorçage Bpifrance de 50 millions d'euros pour l'IA générative

Troisième volet des mesures annoncées mercredi : soutenir les start-up qui travaillent sur l’IA générative. Un nouveau fonds d'amorçage, doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros, va être créé. Il sera piloté par Bpifrance et financera des “innovations pouvant bouleverser les industries existantes”, selon la banque publique d’investissements.

Emmanuel Macron a aussi promis de créer un “grand challenge” sur l’IA pour attirer les meilleurs talents en France, sans donner davantage de précisions si ce n’est que le projet sera financé à hauteur de 40 millions d’euros par l’Etat. Une somme équivalente sera déployée pour permettre le développement de base de données en langue française, afin de favoriser l'entraînement de modèles d’IA “sans biais anglo-saxon”.

Le chef de l’Etat s’est par ailleurs prononcé sur la régulation du secteur, alors que le Parlement européen a adopté mercredi sa version du projet de réglementation AI Act - un projet critiqué par certains acteurs du secteur. "La priorité c'est vraiment de faire du 'en même temps', accélérer la recherche et participer à une régulation dont le périmètre doit être le plus large possible", a-t-il expliqué. "Le pire scénario serait une Europe qui investit beaucoup moins que les Américains et les Chinois, et qui commencerait par créer de la régulation”, a-t-il ajouté.