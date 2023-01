Réalité augmentée : VividQ et Dispelix innovent dans la 3D holographique

VividQ, un fabricant britannique de technologie d’affichage holographique pour les jeux en réalité augmentée, s’est associé au concepteur de guides d’ondes Dispelix pour fabriquer un "combinateur de guide d’ondes" capable d'afficher avec précision un contenu en 3D à profondeur variable dans le monde physique de l’utilisateur, lui permettant d’interagir avec de manière naturelle et confortable.

"Pour faire simple, alors que d'autres ont développé un écran 2D à porter sur le visage, nous avons mis au point la fenêtre à travers laquelle vous ferez l'expérience des mondes réel et numérique en un seul endroit", explique Darran Milne, PDG de VividQ, dans un communiqué.

Partenariat commercial en vue d’une production de masse

Une technologie "impossible il y a encore deux ans", se vantent les nouveaux partenaires, qui pourrait être utilisée pour les casques de réalité augmentée ou les lunettes intelligentes dans des cas d'utilisation grand public comme les jeux. Ils se lancent dans un partenariat commercial qui vise à développer leurs guides d’ondes 3D en vue d’une production de masse.

"Il y a eu des investissements et des recherches considérables dans la technologie permettant de créer les types d'expériences de réalité augmentée dont nous avons rêvé, mais elles ne sont pas à la hauteur des attentes des utilisateurs, même les plus basiques", a déclaré le PDG de l’entreprise de logiciels d’affichages holographiques.

Un contenu 3D à profondeur variable

L’intéressé veut parler de la fatigue oculaire et des nausées dont certains utilisateurs ont pu faire l’expérience avec des casques tels que Magic Leap ou Microsoft HoloLens. Ces effets indésirables peuvent s’expliquer par un mauvais ajustement de l’écart interpupillaire, mais aussi par le fait que les images 2D qu’ils produisent soient à des distances focales fixes ou à une distance focale à la fois.

"Les consommateurs doivent disposer d'un champ de vision suffisant et pouvoir se concentrer sur des images 3D à toutes les distances naturelles - de 10 cm à l'infini optique, simultanément - de la même manière qu'ils le font naturellement avec des objets physiques", poursuit Darran Milne.

Et ceci serait justement faisable grâce à ce nouveau combinateur. Contrairement aux technologies existantes qui supposent que les rayons lumineux entrants suivent des chemins de même longueur (d'où une image plate), celui-là a l’avantage de s’adapter aux rayons divergents pour afficher correctement les images 3D. Ainsi, il offre de belles perspectives de progression du confort et du sentiment d’immersion.

"Pas d'AR Sans holographie 3D"

"Dans une industrie qui a déjà connu sa part de battage médiatique, il peut être facile de rejeter toute nouvelle invention", se défend d’avance le PDG, "mais le problème fondamental a toujours été la complexité de l'affichage d'images 3D placées dans le monde réel avec un champ de vision décent et avec une boîte oculaire assez grande pour s'adapter à une large gamme d'IPD (distance interpupillaire), le tout encastré dans une lentille légère. Nous avons résolu ce problème, et établi le partenariat de fabrication nécessaire pour les produire en masse. Il s'agit d'une percée, car sans holographie 3D, il n'est pas possible d'offrir l’AR."

VividQ souligne que les guides d’ondes nouvelle génération sont optimisés pour les applications 3D comme les jeux, et que le logiciel qui les accompagne fonctionne avec des moteurs de jeu standard comme Unity et Unreal Engine. L’entreprise tenait à ce que les développeurs de jeux des marques grand public du monde entier puissent facilement créer de nouvelles expériences.

Dans son siège social de Cambridge, au Royaume-Uni, l’entreprise a fait la démonstration de son logiciel et de la technologie du guide d'ondes 3D à des fabricants de dispositifs et à des marques de technologie grand public avec lesquelles elle travaille à fournir des appareils de réalité augmentée portables de nouvelle génération.