Vivlio reprend Bookeen, placé en redressement judiciaire

Le marché des liseuses se consolide. La société lyonnaise Vivlio, qui commercialise des liseuses et des livres numériques, a racheté cette semaine Bookeen, concepteur d'une autre liseuse et concurrent français de Kobo (Rakuten) et du leader Amazon Kindle, pour un montant non communiqué.



Fondée en 2003, Bookeen est in pionnier sur le marché des liseuses. La société vendait ses produits en marque blanche et avait également développé une activité de vente de livres électroniques et une tablette e-paper baptisée Notéa. La société avait été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2022, et c'est donc devant le Tribunal de commerce de Paris, le 18 novembre, que Vivlio a obtenu la reprise de ses actifs.

Le livre numérique français aux mains de Cultura

"Le rachat de Bookeen par Vivlio permet le rapprochement des deux principaux acteurs français du livre numérique, emblématiques d’une forme de résistance face à la concurrence internationale incarnée par les GAFA et les géants du e-commerce. Cette opération, bénéfique pour les lecteurs français et européens, répond à la nécessité de faire exister une offre de livre numérique en Europe pour préserver notre souveraineté culturelle dans le domaine du livre", déclare Vivlio dans un communiqué.



Vivlio, elle-même rachetée par Cultura (enseigne de magasins de loisirs culturels et créatifs) en février 2022, a été fondée par Guillaume Decitre, ancien dirigeant des librairies Decitre. La société Vivlio a également racheté en septembre dernier Rocambole, éditeur d'une application mobile de lecture de séries littéraires en streaming et sur abonnement (3,99 euros par mois) baptisée Doors.