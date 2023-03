Vodafone, EA, Logitech, Marvell… Notre récap des licenciements dans la Tech

Sur le front de l'emploi dans les entreprises technologiques américaines, le mois de mars a encore été marqué par de gros plans de licenciement, notamment chez Meta, Amazon et Indeed. Quelles sont les autres annonces à retenir ?

Vodafone restructure partout en Europe

Dans les télécoms, l'opérateur britannique Vodafone prévoit de licencier 1300 personnes en Allemagne, principalement dans les fonctions de management et de support, et de créer 400 postes dans le même temps ce qui aboutira à une réduction d'effectifs de 900 personnes. Vodafone Italia, de son côté, va supprimer 1000 emplois. En janvier, le Financial Times avait révélé que l'opérateur télécom avait également l'intention de supprimer plusieurs centaines de postes au Royaume-Uni.

Dans le hardware, le suisse Logitech fait les frais de la baisse de la consommation d'accessoires informatiques, et diminue ses effectifs de 300 personnes. Sur le marché des semi-conducteurs, l'américain Marvell Technologies, qui conçoit des puces pour les disques durs et les télécoms, va licencier 320 collaborateurs, en Californie mais aussi en Chine où il ferme son unité de R&D.

Dans le software, le néo-zélandais Xero, dont les logiciels de comptabilité dans le cloud sont répandus dans les PME, coupe 15% de ses effectifs, soit environ 800 personnes. Rackspace, fournisseur de services managés dans le cloud, va réduire ses coûts en rayant de la carte 275 emplois, soit 4% de ses effectifs.

800 départs chez EA

Du côté des applications et des services grand public, Expedia a procédé à moins d'une centaine de licenciements, sur un effectif global de 16 500 personnes. L'appli de fitness Runtastic, qui appartient à Adidas, fait les frais des difficultés du groupe allemand et supprime un peu moins d'un tiers de son personnel, basé en Autriche. Glassdoor, un site qui permet aux employés d'évaluer leur entreprise et se rémunère sur la diffusion d'offres d'emploi, est quant à lui victime du recul des embauches comme Indeed, ce qui le conduit à supprimer 15% de ses effectifs (140 emplois).

Dans l'univers de l'entertainment, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a annoncé qu'il allait se séparer de 6% de ses salariés, soit près de 800 personnes, et l'américain Roku, qui fabrique des lecteurs pour le streaming vidéo, va supprimer 200 postes.

La chute des dépenses IT liée aux licenciements chez Accenture

Les difficultés économiques de l'ensemble du secteur technologique entraînent une réduction de ses dépenses de conseil, et se reflètent dans les 19 000 suppressions de postes (2,5% des effectifs) annoncées le 23 mars sur les 18 prochains mois par le cabinet Accenture, dans un effort de baisse de ses coûts de structure. Une grande partie des activités de conseil de l'entreprise est liée aux dépenses des entreprises dans les services informatiques.