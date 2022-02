Vodafone Italie dit non à l'offre de rachat d'Iliad

C'est raté. Iliad ne rachètera pas Vodafone Italie, le groupe britannique a rejeté son offre le 10 février. Iliad cherchait à s'emparer de l'intégralité du capital, avec l'appui du fonds Apax Partners, et lui proposait 11,25 milliards d'euros en cash, soit sept fois l'Ebitda de la filiale italienne. Vodafone a jugé que cette offre n'était "pas dans l'intérêt des actionnaires". Il a toutefois réaffirmé sa volonté d'étudier les "opportunités de consolidation en Italie", laissant la porte ouverte à des offres mieux disantes.



Cette opération aurait permis à Iliad de devenir numéro un du mobile en Italie. L'opérateur, qui compte 8,5 millions d'abonnés mobiles dans la péninsule, détient 10,5% de part de marché, et Vodafone Italia autour de 23%. Mais tandis que Vodafone perd des abonnés, Iliad en gagne grâce à une politique tarifaire agressive. Ce qui n'entache pas les résultats financiers de la filiale d'Iliad, puisque son chiffre d'affaires a progressé de 22% sur les neuf premiers mois de l'année 2021, que son revenu moyen par abonné augmente, et qu'elle a dégagé son premier résultat opérationnel positif en cours d'année dernière.



L'Italie fait actuellement l'objet de grandes manœuvres. Le fonds américain KKR a déposé une offre de rachat de 10,8 milliards d'euros sur TIM (ex-Telecom Italia), l'opérateur historique italien, dont le premier actionnaire est Vivendi. Les enchères 5G dans le pays, qui ont rapporté 6,5 milliards d'euros, ont sérieusement impacté les finances de TIM et Vodafone, qui ont dépensé 2,4 milliards d'euros chacun. Iliad, de son côté, a investi 1,2 milliard d'euros.