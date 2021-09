Voici l'ID Buzz autonome de Volkswagen équipé des technologies d'Argo AI

Volkswagen a profité du salon IAA Mobility pour dévoiler dimanche 5 septembre 2021 une nouvelle version de son célèbre Combi, équipée des capteurs et logiciels nécessaires pour la conduite autonome. Cet ID Buzz AD (Autonomous Driving), qui a parcouru un hall du salon, est l'un des cinq premiers véhicules d'essai utilisé par le constructeur en vue de déploiements commerciaux.



La technologie d'Argo AI

Pour parvenir à avoir un Combi autonome, caméras, Lidars et radars sont intégrés à l'ID Buzz AD. Volkswagen mise également sur la technologie de la start-up Argo AI qui développe un système de conduite autonome. Start-up dans laquelle le constructeur automobile a investi à parts égales avec Ford. En plus de cet investissement d'un milliard de dollars, Volkswagen a intégré sa filiale AID (Autonomous Intelligent Driving) dans Argo AI.



"Un système de reconnaissance de l'environnement composé de six lidars, onze radars et quatorze caméras répartis sur l'ensemble du véhicule, permet de saisir beaucoup plus de choses que ne peut le faire un conducteur humain depuis son siège", assure Christian Senger, responsable de la conduite autonome chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, dans un communiqué. Volkswagen assure que son véhicule autonome peut détecter des objets à une distance de plus de 400 mètres et des objets à faible réflectivité, comme les véhicules peints en noir.



Des déploiements commerciaux en 2025

Argo AI mène déjà des essais à Munich avec des prototypes d'ID Buzz AD. Les tests sont réalisés au centre de développement d'Argo AI à Neufahrn, près de Munich. La jeune pousse dispose également d'un circuit fermé de 9 hectares près de l'aéroport de Munich pour mener de nombreux essais et d'une piste aux Etats-Unis.



"En nous appuyant sur nos cinq années de développement et sur les enseignements tirés de nos activités dans de grandes villes américaines complexes, nous nous réjouissons de commencer bientôt les tests dans les rues de Munich en vue du lancement du service commercial de véhicule autonome avec Moia", a commenté Bryan Salesky, fondateur et PDG d'Argo AI.



Les versions de série seront déployées dans des services de mobilité, comme celui de la marque MOIA de Volkswagen dédiée aux nouvelles mobilités, à partir de 2025. L'idée est de mettre en place tout un système de véhicule en autopartage et de covoiturage. Un déploiement est déjà prévu à Hambourg et Volkswagen a aussi annoncé vouloir mettre en circulation des ID Buzz et des bus Scania autonomes à Doha à l'horizon 2022.