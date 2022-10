Voici les 20 premiers lauréats du French Tech DeepNum20

Les deep tech sont à l'honneur. Ces start-up qui proposent des innovations de rupture sont au cœur du troisième programme lancé par la Mission French Tech qui se concentre sur des secteurs clés. Après Green20 et Agri20, le programme DeepNum20 a dévoilé ses 20 lauréats jeudi 27 octobre 2022.



Contrairement au French Tech 120 et au Next40, qui rassemblent "des start-up avec des modèles économiques confirmés, sélectionnées principalement sur des critères de performance économique", ces programmes annexes "s'attachent à sélectionner des start-up plus jeunes portants des projets disruptifs à forte composante technologique", détaillait Louis Fleuret, directeur adjoint de la Mission French Tech, à l'occasion de l'ouverture de l'appel à candidatures.

Un accompagnement et de la visibilité

Ce programme DeepNum20 s'inscrit notamment dans les ambitions du plan France 2030 qui vise à soutenir le développement de technologies dans la cybersécurité, le cloud ou encore l'intelligence artificielle, la robotique et la 5G. Afin de contribuer à ce soutien, la Mission French Tech a lancé DeepNum20 qui propose une déclinaison du programme d'accompagnement proposé aux start-up du French Tech 120. Les jeunes pousses sélectionnées vont bénéficier d'un accompagnement d'un an.



Celui-ci comprend un accès privilégiés au réseau des correspondant French Tech qui sont présents dans une soixantaine d'administrations et services publics et permettent aux start-up de trouver rapidement des réponses à leurs questions ou de faire remonter les problèmes rencontrés. Les pépites vont également bénéficier d'une intégration dans certaines actions de diplomatie économique et des actions de visibilité.

Les 20 start-up sélectionnées