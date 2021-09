Voitures électriques : la révolution est (enfin) en marche

Depuis maintenant quelques années, elles révolutionnent petit à petit notre façon de se mouvoir, et il se dessine d’ailleurs un duel entre les constructeurs historiques et ceux qui arrivent sur le marché. Ainsi, des nouvelles voitures électriques font leur apparition pour le plus grand bien de notre planète… et du consommateur. Bref, petit point sur la situation.

Acheter une voiture électrique en France

Vous en avez sans doute entendu parler : acheter une voiture électrique en France, c'est bénéficier des aides du gouvernement. Cependant, derrière cet aspect financier de l'achat, largement mis en avant, se cachent de nombreux autres avantages à acheter une voiture de ce type dans notre pays. Le premier d'entre eux, c'est bien entendu l'aspect environnemental : fini pour vous la dépendance au pétrole et tout ce que cela engendre. Vous rechargez désormais votre voiture toutes les nuits et n'émettez plus aucun gaz à effet de serre en vous déplaçant. Bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que recharger sa voiture vous reviendra aussi moins cher que de faire le plein à la station essence (on estime le coût d'une voiture électrique à environ 2 € les 100 kilomètres contre 7-8 € au mieux pour les voitures thermiques).

Bref, investir dans une voiture électrique en France, c'est faire coup double : un geste pour la planète ainsi que pour votre portefeuille. Ce second point pourrait être mis à mal par le coût à l'achat, mais entre les aides disponibles et la rentabilité sur le long terme, il y a de grandes chances pour que vous soyez gagnant, surtout si vous roulez beaucoup… Et on ne parlera même pas de l'entretien régulier bien moins conséquent !

Les nouveaux constructeurs : un tournant dans l'automobile ?

Alors, acheter une voiture électrique, c'est bien, mais on en achète où ? Sur ce point précis, il y a deux écoles : se tourner vers un constructeur historique ou vers un nouveau venu. Nous n'allons pas y aller par quatre chemins. Si vous souhaitez une voiture électrique, l'intérêt se portera sur les nouveaux constructeurs. Pourquoi ? Simplement parce que ces derniers pensent leurs voitures entièrement pour le monde électrique ! À l'usage, cela se ressent fortement (il n'y a qu'à voir les voitures électriques des grands constructeurs qui sont des modèles adaptés des thermiques le plus souvent…).

Le seul petit bémol concernant les nouveaux constructeurs, c'est que ces derniers n'ont pas forcément pignon sur rue (et encore, cela tend à se faire petit à petit). Cependant, pour répondre à cette problématique, des solutions existent. Par exemple, il est tout à fait possible de réserver une voiture en ligne chez l'un de ces constructeurs, et de la tester directement chez soi ! D'ailleurs, cela va encore plus loin que cela, puisque l'entretien peut se faire aussi directement à votre domicile… Bref, quand on vous disait que les voitures électriques révolutionnaient notre façon de se mouvoir (vous pourrez vous balader avec votre CyberDog au passage)… Et encore, nous n'avons même pas parlé de la conduite bien plus facile à prendre en main !

