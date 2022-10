Volkswagen investit 2,4 milliards d'euros pour la conduite autonome en Chine

Volkswagen cherche à se renforcer en Chine. Le constructeur automobile a annoncé le 13 octobre 2022 la création d'une coentreprise entre sa filiale spécialisée dans le logiciel Cariad et la start-up chinoise Horizon Robotics. Un partenariat qui vise à aider Volkswagen à adapter ses solutions de conduite autonome pour le marché chinois.



Cariad reste à la manœuvre puisque la filiale va détenir 60% de cette coentreprise. Volkswagen va investir 2,4 milliards d'euros en vue de la coopération avec Horizon Robotics. Dans le détail : Volkswagen investi 1,3 milliards d'euros dans la coentreprise et 1,1 milliard d'euros dans Horizon Robotics, précise Reuters. La transaction doit être finalisée au cours du premier semestre 2023.



Intégrer le plus de fonctionnalités sur une puce

Horizon Robotics met au point des puces dédiées aux calculs liés à l'intelligence artificielle. Elles sont conçues pour équiper des systèmes robotisés ou des véhicules autonomes. La start-up a annoncé avoir levé 150 millions de dollars pour accélérer la commercialisation de ses puces en décembre 2020. Elle revendique des partenaires comme Bosch, Audi, Continental, SAIC Motors, BYD et Faurecia.



Avec ce partenariat, Volkswagen veut accélérer le développement de ses systèmes avancés pour la conduite autonome (ADAS) et de ses systèmes de conduite autonome pour le marché chinois. En se rapprochant d'Horizon Robotics, l'objectif est d'intégrer un maximum de fonctionnalité sur une seule puce afin d'augmenter la stabilité du système, réduire les coûts et la consommation d'énergie.



"Le partenariat avec Horizon Robotics est une pierre angulaire de notre stratégie visant à réaligner et à renforcer davantage nos activités sur notre marché le plus important au monde […], commente Ralf Brandstätter, directeur de Volkswagen Group en Chine. La technologie de pointe comprenant les briques logicielle et matérielle, que la nouvelle coentreprise développera, nous permettra d'adapter nos produits et services encore plus rapidement et de manière plus cohérente aux besoins de nos clients chinois."

Des partenariats avec Qualcomm et STMicroelectronics

Volkswagen a également noué des partenariats stratégiques dans les autres régions du globe : avec STMicroelectronics pour l'Europe et Qualcomm pour l'Amérique du Nord. Le partenariat avec Horizon Robotics semble approfondi puisque Cariad va jouer un rôle actif dans le développement de la technologie des puces avec Horizon Robotics.



Une façon pour Volkswagen d'améliorer son offre sur ce marché ultra-concurrentiel. Les constructeurs chinois proposant tous une offre numérique assez simple à appréhender et tentant de se différencier au niveau des fonctionnalités d'aide à la conduite. Surtout cette annonce intervient alors que les Etats-Unis viennent de renforcer leur arsenal législatif visant à limiter la commercialiser de puces en Chine. S'assurer la production des puces pour ce marché au sein même du pays permet de limiter les éventuels effets de cette réglementation ou d'autres restrictions à venir.