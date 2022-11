Volocopter lève 182 millions de dollars pour accélérer la certification de son taxi volant

Volocopter lève de nouveau des fonds. La start-up allemande qui développe des taxis volants a annoncé le 1er novembre 2022 réaliser un nouveau tour de table de 182 millions de dollars pour approfondir sa levée de fonds en série E de 170 millions annoncée en mars dernier. Un tour de table auquel Neom, le projet de ville futuriste mené par l'Arabie Saoudite, et GLy Capital Management ont participé.

Transport de personnes et de marchandises

"Lever plus de 180 millions de dollars malgré le contexte économique morose souligne la robustesse de la stratégie technologique de Volocopter et ses progrès", salue Christian Bauer, CCO de Volocopter, dans un communiqué. La start-up assure que son approche via un écosystème permet de connecter tous les acteurs clés du marché. Elle planche sur des aéronefs électriques pouvant répondre à plusieurs missions que ce soit le transport de personnes ou de biens (VoloCity, VoloRegion et VoloDrone) mais également de connecter les infrastructures physique et numérique (VoloPort et VoloIQ).



La pépite réfléchit également à des cas d'usages industriels pour le VoloDrone afin d'aider les entreprises au milieu de leur chaîne logistique plutôt que se concentrer sur la livraison du dernier kilomètre.

Accélérer la certification et le déploiement

Cet apport financier va aider la start-up dans sa quête de certification de son appareil pour le transport de passagers, le VoloCity, et le lancement commercial des premières routes de transport. L'Allemand a déjà décroché l'agrément DOA (Design Organisation Approval) auprès l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) grâce auquel elle peut réaliser des vols d'essais dans un périmètre limité avec son prototype d'eVTOL. Et en s'emparant du fabricant de planeurs allemand DG Flugzeugbau elle a obtenu l'agrément d'organisme de production (POA).



Volocopter déclare avoir déjà réalisé 1500 vols de tests avec succès. Elle souhaite ouvrir ses premières routes commerciales pour les taxis volants dans les deux prochaines années dans des villes comme Singapour, Rome, Paris ou Neom. Elle a d'ailleurs signé un partenariat avec Neom, le projet de ville futuriste mené par l'Arabie Saoudite, en décembre 2021 afin de créer une coentreprise. L'objectif étant d'intégrer les VoloCity et VoloDrone aux systèmes de mobilité de la future ville. La coentreprise aura à sa charge la conception, l'intégration et la gestion des voies aériennes de transport pour une durée de 7ans à partir du lancement. Encore faut-il que cette ville futuriste voit le jour.