Volocopter lève 200 millions d'euros pour poursuivre le développement de son taxi volant

Volocopter a annoncé mercredi 3 mars 2021 avoir levé 200 millions d'euros pour poursuivre le développement de son taxi volant. Une levée de fonds en série D pour la start-up allemande menée auprès de l'ensemble de ses investisseurs historiques ainsi que les nouveaux investisseurs BlackRock, Avala Capital, Atlantia S.p.A., Continental AG, NTT, Tokyo Century et d'autres encore. La jeune pousse a levé un total de 322 millions d'euros depuis sa création.



En quête de certification

Volocopter se concentre sur le développement d'un taxi volant pour transporter des passagers en zone urbaine. Elle a récemment présenté la cinquième version de son taxi volant baptisée VoloCity qui est en cours de certification auprès des autorités européennes pour le transport de passagers. L'appareil devrait être testé en juin 2021 à l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, en Ile-de-France.



Cette levée de fonds, explique Volocopter, doit lui permettre de solidifier sa position de leadeur dans le marché de la mobilité urbaine aérienne avec la certification de son VoloCity et l'accélération du déploiement des premières routes commerciales. La start-up allemande espère avoir une certification complète de l'EASA (l'agence européenne de la sécurité aérienne) pour son VoloCity d'ici fin 2022.



Volocopter souhaite ouvrir les premières routes commerciales au cours des deux prochaines années. Au-delà du VoloCity, la start-up planche aussi sur des VoloPort, une infrastructure conçue pour accueillir ces appareils en milieu urbain ainsi que les passagers en transit.



Secteur BtoB et logistique

Volocopter ne se contente pas de viser le marché du transport de personnes. Un opérateur allemand réfléchit au cas d'usages possibles du VoloCity dans le cadre d'un service d'urgence. Ce véhicule pourrait servir pour les opérations ne nécessitant pas d'évacuation d'un blesse. Enfin, la jeune pousse développe aussi un VoloDrone pour des usages industriels ou agricoles et le transport logistique.