Volta Medical, Mediarithmics, The Treep… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Volta Medical a levé 36 M€

Secteur : Beauté, Santé

Analyse de données cardiologiques.

Investisseurs : Vensana Capital, Lightstone Ventures, Gilde Healthcare



Mediarithmics a levé 7 M€

Secteur : Marketing & Communication

Analyse de données publicitaires et marketing.

Investisseurs : Spring Invest, Bleu Capital, Jaïna, Ventech, Adélie Capital, Seventure, business angels



The Treep a levé 1,4 M€

Secteur : Loisirs, Tourisme

Plateforme de réservation de voyages d’affaires.

Investisseurs : IMA Participations, Caisse des Dépôts et Consignations



Mile a levé 1,1 M€

Secteur : Loisirs, Tourisme

Application mobile proposant des parcours touristiques sportifs.

Investisseurs : Obiz, Mediapps Innovation, business angels



Animoscope a levé 1 M€

Secteur : Animaux

Téléconsultation vétérinaire pour animaux de compagnie.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.