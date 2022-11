Voltaero, Fintecture, Teamstarter… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Voltaero a levé 32 M€

Transport

Avion à propulsion éléctrique-hybride.

Investisseur : TESI Aeronautics



Fintecture a levé 26 M€

Finance, Assurance

Digitalisation des transactions B2B.

Investisseurs : Eurazeo, RTP Global, Target Global, Samaipata, Société Générale



Teamstarter a levé 7 M€

RH, Education

Crowdfunding d’entreprise.

Investisseurs : Matters, Financière Vecteur, Odyssée Venture



NectarGo a levé 2,1 M€

Distribution, Logistique, Retail

Plateforme SaaS de gestion et logistique entre producteurs et commerçants.

Investisseurs : 50 Partners, High Flyers Capital, Evolem, Super Capital



Kermap a levé 1,6 M€

Applications et technologies d’entreprise

Traitement d’image satellite et production d’information géographique.

Investisseurs : Sodero Gestion, Earthworm Foundation



NectarGo a levé 1,1 M€

Immobilier, Construction

Solution de gestion technique des bâtiments.

Investisseur : Eoden



Alvo a levé 1 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Plateforme d’achat-vente de PME.

Investisseur : Financière Sextant, Groupe Revue Fiduciaire, Financière Saint James



CityGem a levé 800,000 €

Loisirs, Tourisme

City-guide de balade urbaine.

Investisseurs : business angels



Eatic a levé 800,000 €

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme de livraison de repas engagée et durable.

Investisseurs : business angels