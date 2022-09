Voltaire, Square Sense, CiviTime… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Voltaire a levé 3,6 M€

Vélos éléctriques.

Secteur : Transport

Investisseur : Ewo Capital, business angels



Square Sense a levé 3,5 €

Plateforme d’agrégation des données d’usage et techniques des immeubles.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseur : Nexity, Besixred.be, business angels



CiviTime a levé 2 M€

Plateforme digitale de pilotage des projets de transformation en entreprise.

Secteur : RH, Éducation

Investisseurs : Loire Valley Invest, CAP2025, WeLike Startup, Le Club Startup, Bpifrance, BNP Paribas, Société Générale, Région Centre Val de Loire



Topizy a levé 1 M€

Service d’abonnement pour dépannage d’urgence 24/7.

Secteur : Transport

Investisseurs : Reworld Media Venture, business angels



Solaltech a levé 860 000 €

Plateforme de transmission d’actifs numériques.

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Investisseur : ML Invest-1, BPI, CIC Innovation, BNP Innovation



RED Electric a levé 850 000 €

Scooters éléctriques.

Secteur : Transport

Investisseurs : business angels



Delicity a levé 700 000 €

Plateforme de commande et livraison destinée aux restaurateurs.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Rise Partners, business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.