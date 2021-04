Volvo Cars va fournir les véhicules de la flotte de robots taxis de Didi Chuxing

Volvo Cars a annoncé ce lundi 19 avril 2021 un partenariat sur le long terme avec l'entreprise de VTC chinoise Didi Chuxing. Volvo Cars va fournir à Didi Chuxing des véhicules XC90 qui vont intégrer Didi Gemini, la plateforme de conduite autonome développée par l'entreprise chinoise. Les partenaires ne précisent pas le nombre de véhicule concerné par ce partenariat. Ils ajoutent simplement que ces véhicules autonomes seront déployés dans le cadre du réseau de robot taxi voulu par Didi.



Des systèmes de direction et de freinage

Ce SUV avait, dans un premier temps, été présenté par Uber et Volvo Cars comme un véhicule de série adapté pour la conduite autonome.Depuis, Uber a revendu sa division véhicule autonome à la start-up Aurora. Le XC90, développé via la plateforme modulaire SPA de Volvo, est spécifiquement conçu pour être facilement équipé des systèmes de conduite autonome d'un partenaire que ce soit Uber ou Didi et son système Gemini.



Un des points forts de ce SUV est qu'il est équipé de systèmes de secours pour les fonctions de direction et de freinage qui stoppent le véhicule en cas de défaillance des systèmes primaires. Volvo Cars et Didi n'ont plus qu'à travailler ensemble pour intégrer au mieux les logiciels et capteurs nécessaires au fonctionnement du système de conduite autonome voulu par Didi.



Volvo Cars, un partenaire

Pour Volvo, ce partenariat confirme son positionnement de partenaire pour les entreprises qui développent des systèmes de conduite autonome. "Cette collaboration stratégique avec Didi Autonomous Driving est une validation supplémentaire de notre ambition d'être le partenaire de choix des plus grandes entreprises de VTC au monde", abonde Håkan Samuelsson, président du conseil d'administration de Volvo Cars, dans un communiqué.



En 2020, Volvo Cars a déjà fourni des véhicules XC60 à Didi pour qu'il déploie son pilote de robot taxi à Shanghai. Désormais, dans certaines zones de Shanghai il est possible de réserver une course à bord d'un robot taxi qui est supervisé par un opérateur de sécurité et un ingénieur.



L'entreprise de VTC entend poursuivre les déploiements de flotte de véhicules autonomes que ce soit en Chine ou aux Etats-Unis. Didi souhaite aussi faire grandir ses opérations commerciales de robot taxi et l'entreprise à de grandes ambitions puisqu'elle souhaite opérer plus d'un million de véhicules autonomes sur sa plateforme d'ici 2030.