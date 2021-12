Volvo Cars victime d'un vol de données concernant sa R&D

Volvo Cars est victime d'une cyberattaque. Le constructeur automobile a confirmé vendredi 10 décembre 2021 que "l'un de ses référentiels de fichiers a été illégalement consulté par un tiers". Une quantité limitée de données concernant la R&D du constructeur a été volée durant cette intrusion.



Une enquête en cours

Volvo ne donne pas beaucoup d'information mais précise toutefois que ce vol de données pourrait avoir un effet sur ses activités. "Après avoir détecté l'accès non autorisé, l'entreprise a immédiatement mis en œuvre des contre-mesures de sécurité, notamment pour empêcher tout accès ultérieur à ses biens, et a notifié les autorités compétentes", explique le constructeur dans un communiqué.



En parallèle, l'entreprise mène sa propre enquête et travaille avec un spécialiste du secteur. Avec les informations actuellement disponibles, Volvo assure que cette cyberattaque n'a pas d'effet sur la sécurité des véhicules. De même, le constructeur ajoute que les données personnelles de ses clients n'ont pas été volées.



Les cyberattaques à l'encontre des entreprises se multiplient et aucun secteur ne semble épargné. Le système de santé brésilien vient tout juste d'être ciblé par des cybercriminels. Panasonic, Bureau Veritas ou encore Avril ont également été victimes d'une cyberattaque. En France, les ministères ont connu une hausse des cyberattaques de 58% en 2020, selon l'Anssi.