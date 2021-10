Volvo dévoile un prototype d'engin de chantier autonome conçu avec… Lego

Volvo a dévoilé un nouveau concept d'engin de chantier autonome. Baptisée LX03, cette chargeuse sur pneus dévoilée le 27 octobre 2021, a été conçue avec Lego. Ce projet a été mené de concert par les designers et les ingénieurs des deux sociétés dans le but d'explorer le futur de la construction et donner un aperçu de ce qu'il pourrait être.



LX03 s'adapte à différents scénarios

Les deux entreprises ont déjà collaboré à plusieurs reprises sur des Lego Technic. "Mais c'est la première fois que nous fabriquons une vraie machine basée sur un modèle et non l'inverse - et c'est ce qui en fait un projet vraiment unique", a commenté Niels Henrik Horsted, responsable produit pour Lego Technic.



Le prototype LX03 est une chargeuse sur pneus de 5 tonnes qui a été développée comme un concept modulaire, avec la possibilité d'être agrandie ou réduite avec seulement une ou deux modifications du processus de fabrication. Le véhicule dispose d'une autonomie d'environ 8h qui varie selon les usages. Le prototype LX03 peut être programmé par les clients pour effectuer des tâches lourdes, répétitives ou dangereuses. Il est conçu pour être un travailleur intelligent et sûr. Equipé de systèmes d'intelligence artificielle, LX03 peut s'adapter à différents scénarios, prendre des décisions en temps réel et collaborer avec les humains.





"Nous avons besoin de transformer l'industrie de la construction avec des solutions intelligentes et plus durables qui auront un impact à l'échelle mondiale", a ajouté Melker Jernberg, président de Volvo CE. La présentation du LX03 s'inscrit dans cette démarche. Ce véhicule n'est pas disponible commercialement, mais les ingénieurs souhaitent tirer des informations et des retours de ce prototype LX03 pour nourrir d'autres applications.



Par exemple, les designers et ingénieurs sont allés jusqu'à imaginer une zone de stockage pour un drone sur le prototype LX03. Ce drone, pensé comme étant une extension du véhicule, peut voir plus de chose, trouver des personnes, scanner le sol en profondeur, identifier différentes qualité de matériaux ou de roche sur un site. Il est également possible d'ajouter un bras robotisé doté d'une caméra, ou d'un autre capteur, à l'arrière de la chargeuse sur pneus.