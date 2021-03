Volvo et Luminar dévoilent un système de conduite autonome sur autoroute

Luminar et Volvo, via sa filiale Zenseact spécialisée dans le développement des logiciels pour le véhicule autonome, ont annoncé un partenariat jeudi 11 mars. L'objectif est de commercialiser une solution de conduite autonome sur autoroute spécifiquement conçue pour être produite en série.



Le conducteur n'a pas à être attentif

Luminar et Zenseact expliquent ne pas vouloir mettre en place un service de robot taxi, contrairement à bon nombre de concurrents, mais rester concentrer sur le développement de fonctionnalités de conduite autonome qui puissent être produites en série et intégrées aux véhicules. L'objectif étant de commercialiser ces systèmes auprès de constructeurs et d'équipementiers, à commencer par Volvo.



Les partenaires proposent un produit baptisé Sentinel. Ce système s'appuie sur le Lidar Iris de Luminar et le logiciel OnePilot de Zenseact ainsi que des logiciels de perception et d'autres composants. Sentinel est un système de conduite autonome qui peut fonctionner sur autoroute. Le conducteur n'a ni à avoir les mains sur le volant ni à suivre la route des yeux lorsque le système est enclenché.



Ce système pourra aussi gérer certaines fonctionnalités de sécurité comme des alertes anticollisions et réaliser certaines manœuvres. Produire un tel système, qui correspond à une fonctionnalité de conduite autonome de niveau 3 SAE, leur permet de commercialiser plus rapidement un produit que s'ils mettaient au point un système de conduite entièrement autonome, ce qui est long et coûteux. Honda a aussi récemment annoncé débuter la commercialisation d'un véhicule doté d'un système de conduite autonome sur autoroute.