Volvo investit dans la start-up Spectralics, spécialiste de la réalité augmentée pour pare-brise

Volvo Cars a annoncé le 23 novembre investir dans Spectralics, une start-up spécialisée dans les technologies de l'optique et de l'imagerie. Le constructeur automobile a investi 2 millions de dollars dans cette start-up via son bras financier Volvo Cars Tech Fund, selon TechCrunch. Spectralics développe une infrastructure d'imagerie et d'optique de pointe englobant les matériaux, le matériel et les logiciels, permettant de proposer une grande variété de solution optiques.



Un film optique pour les pare-brise

Grâce à cet investissement, Volvo peut accéder à la technologie développée par la jeune pousse à un stade précoce. "En soutenant leur développement, nous mettons en avant le potentiel que leurs produits pourraient avoir dans les futures voitures Volvo", ajoute Henrik Green, chief product officer chez Volvo Cars.



Spectralics met notamment au point un combinateur mince multicouche (MLTC) : ce film optique mince est applicable sur des surfaces transparentes, de toutes formes et tailles. Si cette technologie est intégrée aux pare-brise et aux vitres des voitures, il serait alors possible de diffuser des images sur le verre. L'investissement de Volvo va notamment permettre à la start-up de poursuivre sa R&D sur cette technologie.



Dans le domaine automobile, les débouchés des recherches de Spectralics sont évidents. Dans le cadre d'une utilisation sur un pare-brise, cette technologie permettrait de créer un large champ de vision pour un affichage tête haute et des objets virtuels pourraient être superposés sur le monde réel. Volvo promet une véritable amélioration de l'expérience utilisateur et une sécurité renforcée. D'autres usages de la technologie incluent des filtres pour des lunettes ou des projections holographiques.



De nombreux constructeurs développent des affichages tête haute qui sont de plus en plus proposés sur les nouveaux modèles. Souvent, cet affichage en réalité augmentée est créé à partir d'écran LCD, de miroirs et de lentilles spéciales. Un jeu de réflexion de faisceaux qui permet d'afficher des informations sur le pare-brise du véhicule.



Volkswagen propose de série cette technologie sur ses ID.3 et ID.4. Mercedes également sur la Classe S. Allant dans ce sens, Panasonic Automotive System, la division du géant japonais fournissant des technologies pour l'industrie automobile, a noué un partenariat avec la start-up britannique Envisics dans le but de produire la future génération de son affichage tête haute en réalité augmentée.