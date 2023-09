Votre voiture vous espionne-t-elle ? Mozilla classe les constructeurs selon leur respect de la vie privée

"C'est officiel : les voitures sont la pire catégorie de produits que nous ayons jamais examinée en matière de protection de la vie privée." La fondation Mozilla ne mâche pas ses mots. Dans un communiqué publié en ligne le 6 septembre et repéré par le média Gizmodo, les membres de son projet de recherche *Privacy Not Included lancent l'alerte sur les voitures modernes connectées. Bardées de capteurs, de caméras, de microphones, de détecteurs de mouvement en tous genres, celles-ci seraient devenues de véritables mouchards au fil des années.



Face à ce constat et au manque d'information facilement accessible sur le sujet, Mozilla a établi un classement de 25 constructeurs automobiles en fonction de leur degré de respect de la vie privée. Ou plutôt, au vu de l'étendue du phénomène et de la quasi-absence de bons élèves, en fonction de leur mépris des règles les plus fondamentales de confidentialité. La multinationale japonaise Nissan se retrouve ainsi étiquetée comme "le pire constructeur automobile que nous ayons examiné, et ce n'est pas peu dire". D'autres marques font mieux mais tous les véhicules et fabricants passés au crible de Mozilla ont hérité de son label "attention".

Des données intimes et des déductions

Il apparaît dans l'étude que l'expression "capitalisme de surveillance" créée par la chercheuse Shoshanna Zuboff pour décrire la façon dont les données personnelles sont devenues l'or noir du 21ème siècle, s'applique parfaitement aux réalités du secteur automobile. Les constructeurs, promettant ces dernières années de faire de leurs véhicules des ordinateurs sur roues, collectent des tas d'informations sur leurs clients.



"Toutes les marques automobiles que nous avons examinées collectent plus de données personnelles que nécessaire et utilisent ces informations pour une raison autre que l'exploitation de votre véhicule et la gestion de leur relation avec vous", indique Mozilla. Plus elles sont connectées, plus les voitures en savent, et cela peut aller jusqu'à l'intime : données médicales, génétiques, vie sexuelle, habitudes de conduite, localisation, goûts musicaux… Autant d'informations qui, agrégées, permettent aux constructeurs d'"inventer d'autres données sur vous par le biais de "déductions" sur des éléments tels que votre intelligence, vos capacités et vos centres d'intérêt".

Vente de données sans consentement

84% des marques étudiées se réservent la possibilité de partager ces données d'utilisateurs avec des entreprises tierces et 76% peuvent les vendre. Plus de la moitié affirment également qu'elles peuvent transmettre ces informations avec des autorités si elles en reçoivent la requête. Mozilla établit encore que tous les constructeurs de son classement, à l'exception des européens Renault et Dacia, offrent à leurs clients la possibilité d'accéder à leurs données et de les effacer.



Les entreprises jouent d'ailleurs sur la faible information des détenteurs de leurs véhicules quant à cette politique de collecte et de traitement de données. "Souvent, elles ignorent votre consentement. Parfois, elles le supposent", détaille Mozilla, citant en exemple la marque nippone Subaru qui considère que les passagers de ses véhicules connectés consentent dès l'instant où ils montent à bord.

Une pétition pour le grand public

Les marques européennes, RGPD oblige, ont beau être plus respectueuses de la vie privée que les autres, elles ne satisfont pas entièrement les membres du projet *Privacy Not Included. "Notre principale préoccupation est que nous ne pouvons pas savoir si l'une ou l'autre des voitures chiffre toutes les informations personnelles qui s'y trouvent. Et c'est le strict minimum !", lit-on dans le communiqué de Mozilla.



La situation est donc critique, d'après la fondation américaine, qui dit avoir passé trois fois plus de temps à mettre sur pied cette étude que ses revues similaires d'autres produits connectés. En plus de publier son classement qui, elle l'espère, aidera le grand public dans ses futurs choix automobiles, l'organisation a lancé une pétition adressée directement aux constructeurs. Inscrit en préambule, son objectif est simple : "Aidez-nous à mettre un terme à ce véritable cauchemar sur roues !"