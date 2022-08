Vuzix annonce sa nouvelle génération de lunettes de réalité augmentée Blade 2

Vuzix présente le successeur de ses lunettes de réalité augmentée Blade ce 24 août 2022. Ces Vuzix Blade 2 arrivent presque cinq ans après le premier modèle. Elles restent principalement destinées à un usage professionnel, notamment en milieu industriel ou médical, mais aussi dans le retail et la construction. L'idée est de permettre aux travailleurs sur le terrain d'avoir accès à des fonctionnalités de visualisation et capture avancées tout en gardant les mains libres.



Vuzix met en avant des améliorations globales : nouveau processeur Qualcomm plus performant (sans précision sur le modèle), Android 11, 40 Go de stockage interne, Bluetooth et Wi-Fi compatibles avec les fréquences 2,4 et 5 GHz, et un système d'affichage par guide d'ondes doté d'une luminosité supérieure à 2000 nits, ce qui permet une utilisation même en extérieur. La résolution d'affiche est de 480 x 480 pixels avec un champ de vision diagonal de 16,8 degrés.





On reste donc bien sur un appareil avant tout dédié à l'opérationnel, avec des fonctionnalités moins avancées que ce que proposera par exemple le Magic Leap 2. Ce sont néanmoins les appareils les plus simples et rustiques qui ont rencontré le plus de succès jusqu'ici dans le monde de l'entreprise, et Vuzix pourrait donc tirer son épingle du jeu. Les Blade 2 disposent de micros avec réduction active du bruit ambiant, de haut-parleurs intégrés situés au niveau des tempes, d'une caméra HD et d'une certification "lunettes de protection ANSI Z87.1".



Comme pour les Vuzix Blade premières du nom, l'interaction se fait par la voix ou si besoin via un pavé tactile situé sur l'une des branches des lunettes. A noter au passage que les Blade 2 sont compatibles avec une large gamme de logiciels de gestion de flotte d'appareils mobiles, plus tout un tas d'applications professionnelles qui incluent entre autres Zoom et Teams pour faire de l'expertise à distance. Si nécessaire, il est possible d'y ajouté des verres correctifs pour la vue pour plus de confort. Les lunettes seront disponibles courant septembre dans l'Union européenne, y compris en France. Elles sont commercialisées 1299 dollars.