Vybe rachetée par Twig, une appli combinant services bancaires et plateforme d'occasion

L'appli bancaire pour les jeunes Vybe, placée en liquidation judiciaire cet été, a été rachetée par la fintech britannique Twig. Fondée en 2020, Twig n'est pas une application de services bancaires comme les autres, puisque son offre repose sur le rachat de vêtements afin d'alimenter le compte de ses clients et l'économie circulaire. En dehors de cette originalité, Twig, qui est enregistré comme établissement de monnaie électronique, propose une carte de débit, et des services d'envoi et de réception d'argent.

Vybe avait été créée en 2019 sur un modèle gratuit. Elle proposait un compte bancaire et une carte de paiement avec cashback, ainsi que des fonctionnalités de supervision des comptes pour les parents. Elle avait atteint 40 000 clients.

A cheval entre la marketplace et la fintech

Grâce à cette acquisition, la start-up londonienne ambitionne d'acquérir plus d'expertise autour de la cible de la "génération Z", soit les jeunes adultes et les mineurs. Ce rachat fait suite à ceux de Loopster et Mobi.market, deux start-up britanniques proposant respectivement de la vente de vêtements d'occasion et de la location de smartphone.

Twig a été fondée en 2020. La start-up communique sur un nombre d'utilisateurs de un million. Elle rachète actuellement des vêtements et accessoires pour homme et femme, allant des jeans aux manteaux, en passant par les sacs à dos, les lunettes de soleil et les chaussures, mais sur un nombre restreint de marques. Elle rachète et revend elle-même les produits, en effectue le contrôle qualité, et fait don des invendus.