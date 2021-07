Walmart commercialise ses technologies d'e-commerce auprès de ses concurrents

Walmart va commercialiser certaines de ses technologies d'e-commerce auprès d'autres marchands pour les aider dans leur transformation numérique. Allant dans ce sens, le géant américain de la distribution a annoncé le 28 juillet 2021 nouer un partenariat avec Adobe. Le but : proposer aux marchands d'accéder à divers outils de Walmart via la plateforme Adobe Commerce.



Une transformation à marche forcée

Walmart a entamé à marche forcée sa transformation numérique pour répondre à la demande croissante des clients pour l'e-commerce et ses services de retrait des commandes et de livraison à domicile. Contraint de faire face à Amazon, qui s'est imposé comme le leader du e-commerce, Walmart est toutefois parvenu à étoffer progressivement son offre e-commerce à côté de ses nombreux magasins physiques. Aujourd'hui, le distributeur américain entend tirer profit de ses nombreux investissements en commercialisant une partie de ses outils.



"Nous avons construit de nouvelles capacités pour répondre aux nouveaux besoins de nos propres clients, et nous avons une occasion unique d'utiliser notre expérience pour aider d'autres entreprises à faire de même, a justifié John Furner, CEO de Walmart US. La commercialisation de nos technologies et capacités nous aide à réinvestir durablement dans notre proposition de valeur client".



Walmart part à l'assaut d'Amazon ?

Les retailers pourront accéder à différentes technologies Walmart. Par exemple, ils pourront rapidement mettre en place un service de retrait des commandes ou de livraison à domicile qui soient visibles par les clients avec les heures de retrait en magasin et les heures de livraison. Ils pourront également accéder à un système de traitement des commandes permettant au personnel en boutique de faire les commandes puis de les valider. Des outils pour communiquer avec les clients sont également accessibles.



Un autre aspect du partenariat avec Adobe permet aux retailers de vendre directement leurs produits sur la Marketplace de Walmart. Grâce à cette option, ils peuvent bénéficier de l'expédition en deux jours à travers les Etats-Unis proposée par Walmart. Une façon pour le distributeur américain de chercher à combler son retard sur Amazon qui recense énormément de marchands sur sa plateforme.