Walmart fournit un outil d'IA générative à 50 000 de ses employés de bureau

Walmart poursuit ses efforts de modernisation. Après avoir automatisé un grand nombre de ses magasins, développé la livraison de commandes par drones, mis en place l'essayage virtuel pour certains de ses produits en ligne, le géant américain de la grande distribution veut surfer sur la vague de l'intelligence artificielle. Comme le rapporte le média états-unien Axios, la multinationale a lancé le 30 août un programme à destination de ses employés de bureau, leur permettant d'accéder à un outil d'IA générative baptisé My Assistant intégré à l'application Me@Campus.



Entraînée sur les données de Walmart, celui-ci pourra être sollicité sur téléphone ou ordinateur par les quelque 50 000 salariés concernés, afin de résumer des longs documents ou de créer des contenus originaux. Au-delà du buzzword qu'est devenu l'IA générative depuis l'arrivée de ChatGPT, Walmart espère que ses employés gagneront du temps en s'épargnant des tâches monotones et répétitives. Ils pourront également être orientés chaque année dans le choix de leur couverture santé ou réserver une salle de conférence sur l'application.

De futures fonctionnalités pour les clients

Walmart ne met pas l'intelligence artificielle dans les mains d'un petit groupe de grands responsables mais dans celles de tous ses employés de bureau aux Etats-Unis, qu'elle a équipés de smartphones professionnels dès 2021. "Alors que de nombreuses personnes chez Walmart et ailleurs essaient l'IA générative pour la première fois, ce n'est pas une nouveauté pour notre entreprise, a commenté Donna Morris, sa chief people officer, dans un post LinkedIn. Nous travaillons avec l'IA et les précurseurs de la technologie sous-jacente d'IA générative depuis des années et avons élaboré des lignes directrices pour aider les associés à utiliser cette technologie de manière responsable."



La multinationale n'a pas précisé quel modèle d'intelligence artificielle pilotait My Assistant. Mais elle prévoit déjà de nouvelles futures applications. "Les possibilités offertes par l'intelligence artificielle générative sont vastes, en particulier lorsque nous pensons à la manière dont elle peut bénéficier non seulement à nos associés mais aussi à la façon dont nous nous engageons avec les clients et les membres, en permettant des interactions plus personnalisées", a écrit Donna Morris, laissant entrevoir des effets directs de cette incursion dans l'IA sur les consommateurs de Walmart.