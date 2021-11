Walmart poursuit ses essais de livraison par drone avec DroneUp

A la traîne, Walmart poursuit ses tests de livraison par drone. Le retailers américains a annoncé le 22 novembre 2021 vouloir proposer ce type de livraion à partir de trois sites grâce à son partenariat avec la start-up DroneUp. Les personnes éligibles à Farmington, dans l'Arkansas, peuvent dès à présent se faire livrer par drone : sont desservis uniquement les habitants se situant dans un rayon de 1,85 km autour du magasin. D'autres locations devraient également ouvrir dans les mois à venir à Rogers et Bentonville.



Des livraisons en 30minutes

Les drones seront opérationnels entre 8h et 18h tous les jours et réaliseront des livraisons en 30 minutes seulement. Le client doit d'abord vérifier que son adresse est éligible à ce type de livraison avant de choisir un ou plusieurs produits parmi des milliers de références. La commande est préparée par un opérateur qui positionne la boite sur le drone. Un ingénieur de vol s'occupe ensuite de la gestion de la livraison et du dépôt de la boite. Walmart assure avoir de bons retours sur les premières livraisons réalisées autour de son site de Farmington. Mais aucun détail n'est donné sur les drones utilisés par la jeune pousse.



Le retailer va ainsi réaliser ses premières opérations de livraison par drone multi-sites. Une avancée pour le retailer américain qui avait jusqu'à présent déployé uniquement quelques pilotes dans ce domaine. Walmart avait investi plus tôt dans l'année dans la start-up DroneUp en pensant que ses opérations de livraison par drone proposées par la start-up pouvaient facilement être dupliquées sur d'autres sites. "L'ouverture d'un premier hub quelques mois suivants la démonstration initiale montre l'habilité de DroneUp à exécuter en toute sécurité des opérations de livraison par drone rapidement", abonde Tom Ward, senior vice-président en charge du dernier kilomètre chez Walmart.



Un service prometteur mais pas encore au point

Walmart réfléchit à déployer d'autres services mais ne précise pas ses pistes de réflexion. Le retailer a également testés les drones des start-up Flytrex et Zipline. Son concurrent Amazon réfléchit aussi à l'utilisation de drones pour réaliser des livraisons du dernier kilomètre, mais sa division Prime Air semble être en difficulté et le géant de l'e-commerce donne peu d'information sur ses projets dans ce domaine. Wing, la filiale d'Alphabet, a récemment dévoilé une base de drone de livraison prête à l'emploi et multiplie les essais.



Le potentiel de la livraison par drone est évident pour les acteurs dans ce domaine. Mais la technologie n'est pas encore suffisamment au point pour qu'ils puissent déployer de tels services à grande échelle. L'autonomie des drones, le bruit qu'ils émettent, la charge utile qu'ils peuvent transporter font partie des points à améliorer. La sécurité est également essentielle puisque les drones sont amenés à voler au-dessus d'habitations et de personnes.