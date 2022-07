Walmart s'empare de Memomi, spécialiste de l'essayage virtuel de lunettes de vue

Walmart s'empare de Memomi, start-up spécialisée dans les outils de réalité augmentée pour l'essayage de lunettes. Les détails financiers de cette acquisition, annoncée le 29 juin 2022, ne sont pas précisés par les intéressés qui espèrent finaliser ce rachat dans les prochaines semaines. Les employés de Memomi vont rejoindre les équipes de Walmart.



Mesures oculaires et réalité augmentée

La start-up fondée en 2014 développe des technologies de mesure oculaire et d'essayage virtuel de lunettes. Son acquisition n'est pas tellement une surprise. Comme souvent, Walmart collaborait depuis 2019 avec la start-up. Le distributeur américain ayant implanté sa technologie de mesure oculaire dans plus de 2800 centre Walmart et 550 Sam's Clubs. Les solutions de Memomi alimentent également l'activité en ligne sur SamsClub.



"Les clients recherchent un accès en ligne aux soins, depuis leur domicile, et l'achat de lunettes n'est pas différent", commente David Reitnauer, vice-président, specialty services, Walmart Health & Wellness, dans un communiqué. Memomi assure que sa technologie peut être utilisée au-delà de l'optique dans la beauté, la mode, les accessoires, les chaussures, etc. Mais Walmart ne précise pas son communiqué s'il entend l'utiliser à d'autres fins pour l'instant.

Walmart à fond dans la réalité augmentée

Toutefois, Walmart multiplie les acquisitions et les tests dans ce domaine de la réalité augmentée. Le distributeur utilise la solution de la start-up Zeekit, rachetée en 2021, pour alimenter une fonctionnalité d'essayage en ligne permettant de voir le vêtement porté par un mannequin ressemblant à l'acheteur. Côté ameublement, Walmart propose une toute nouvelle fonctionnalité permettant de visualiser un meuble dans l'espace où l'acheteur souhaite le positionner.



Ces fonctionnalités se multiplient ces dernières années. Les marques percevant l'intérêt pour les consommateurs derrières ces outils qui peuvent également permettre de limites les retours lors des achats en ligne. La marque de vernis Essis a lancé une fonctionnalité d'essayage virtuel de vernis à ongles, Google et Pinterest ont lancé des fonctionnalités d'essayage de produits de maquillage en réalité augmentée. Même les marques de luxes s'y mettent puisque Chanel propose de tester virtuellement ses rouges à lèvres avec son application Lipscanner.