Wanted : les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour retrouver les pirates du groupe Darkside

La cybercriminalité, nouveau Far West. Les États-Unis ont annoncé jeudi que le gouvernement offrait une récompense de 10 millions de dollars pour retrouver les pirates du groupe cybercriminel supposé russe Darkside, à l'origine de plusieurs opérations de rançongiciel. Darkside est l'auteur présumé du piratage du réseau d'oléoducs américain Colonial Pipeline en mai dernier, ayant provoqué la paralysie de l'approvisionnement en carburant d'une partie de la côte Est pendant six jours.



Colonial Pipeline avait finalement payé une rançon de 4,4 millions de dollars en bitcoin pour obtenir le moyen de déchiffrer ses systèmes, contre l'avis du FBI. Le département de la Justice en a récupéré 2,3 millions en juin.



"En offrant cette récompense, les États-Unis montrent leur engagement à protéger les victimes de rançongiciels de leur exploitation par les cybercriminels", a déclaré Washington dans un communiqué.



Rançons et récompenses

Le département d'Etat américain offre en sus 5 millions de dollars pour toute information qui permettrait d'arrêter ou de prouver la participation, dans n’importe quel pays, de toute personne à une attaque par rançongiciel menée par DarkSide.



En juillet dernier, le département d'Etat avait déjà communiqué sur une récompense de 10 millions de dollars pour toute information qui mènerait à l'identification ou à la localisation de toute personne agissant sous l'autorité d'un gouvernement étranger pour opérer des attaques informatiques visant les infrastructures critiques américaines.



Darkside est également responsable d'une attaque par rançongiciel sur la filiale française de Toshiba. Le groupe est apparu en 2020 et revendique cibler uniquement "les grands groupes capables de payer" les rançons.