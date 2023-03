Waryme déploie sa solution de détection de chutes dans les chaussures de sécurité Parade

Spécialisée dans les solutions mobiles pour renforcer la sécurité des personnes et des entreprises, Waryme développe depuis 2017 une technologie basée sur un protocole tout IP, permettant de déclencher des alertes, automatiquement ou volontairement, depuis un smartphone ou un dispositif externe connecté.



Si la société rennaise propose ce service via une application mobile ou un bracelet connecté, elle initie à présent des partenariats pour intégrer sa brique technologique dans d’autres dispositifs connectés déjà présents sur le marché de la sécurité des personnes.

Alerter en cas de chute d'un travailleur isolé

Une collaboration a été engagée avec Parade. Filiale du groupe Eram, la société de Saint Pierre Montlimart dans le Maine-et-Loire se spécialise dans les vêtements de protection individuelle et les chaussures de sécurité. Elle avait lancé en 2020 Parade Connect, une chaussure intégrant des capteurs de mouvement afin de détecter par exemple une chute importante et brutale. Cette fonctionnalité est désormais assurée par la technologie de Waryme.



Il s’agit pour Franck Cherel, le directeur général de Parade, de "rendre les chaussures Parade Connect encore plus efficaces avec une solution très ouverte vers les logiciels utilisés par les PC sécurité." Concrètement, le boîtier électronique de Waryme est intégré dans le talon de l’un des huit modèles de chaussures de la gamme. "Le dispositif est ainsi toujours porté, jamais oublié, performant et efficace, ce qui en favorise l'adoption", précise Boris Berger, co-fondateur de Waryme avec Philippe Lima.



En cas de chute majeure, le dispositif se déclenche et transmet, via l’application mobile, une alerte géolocalisée vers les contacts d’urgence définis. Sont notamment ciblées des utilisations dans l’industrie, le BTP et les métiers d’interventions, des secteurs où on l’on retrouve des travailleurs isolés, leur nombre étant en France estimé à 1,5 million.

D'autres cas d’usages pour la sécurité publique

Pour Waryme, ce type de partenariat permet d’ouvrir plus largement sa technologie. Des accords ont aussi été noués avec des prestataires de télésurveillance pour améliorer le traitement des alertes de détresse. Parallèlement, la société rennaise continue de développer des projets d’intégration de son système d’alerte et de géolocalisation dans d’autres applications.



Sur du mécénat de compétences, Waryme l’avait déjà intégrée dans l’application App-elles permettant aux femmes victimes de violences d’alerter rapidement une personne de confiance. Un déploiement vient d’être réalisé pour la Régie des transports métropolitains de Marseille : sur l’application des transports, les usagers peuvent ainsi générer une alerte géolocalisée en cas d’incident. "Ce type de projet nous permet de multiplier les cas d’usages. Là, on commence à parler de sécurité publique", explique Boris Berger.

Waryme compte aujourd’hui une centaine de clients en France, pour un chiffre d’affaires ayant dépassé le million d’euros en 2022. Après une première levée de fonds de 600 000 euros fin 2018, la start-up s’est refinancée à hauteur d’un million d’euros, dont 500 000 euros en capital fin 2021. Ayant renforcé son équipe dédiée au support de projets et son équipe commerciale, la société emploie aujourd’hui 16 salariés, contre 7 en 2021.