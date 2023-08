Washington interdit certains investissements américains dans la tech chinoise

Les Etats-Unis accentuent leur offensive contre le secteur technologique chinois. Mercredi 9 août, le président Joe Biden a signé un décret visant à interdire les investissements américains en Chine sur les marchés des semi-conducteurs, de l’informatique quantique et de l’intelligence artificielle.

Cette “action étroitement ciblée” doit permettre de “défendre la sécurité nationale américaine en protégeant de manière appropriée les technologies essentielles à la prochaine génération d'innovations militaires”, explique le département au Trésor. Une phase de consultation va être lancée, pour déterminer les conditions exactes de cette interdiction. Son entrée en vigueur est attendue début 2024.

Moins sévère que redouté

Cette décision était attendue à Washington. Elle est cependant bien moins sévère que redouté par certains fonds américains de capital-risque, qui craignaient que l’ensemble du secteur technologique ne soit concerné. Et surtout que la Maison blanche leur ordonne de se séparer des participations déjà acquises dans des start-up chinoises.

Ces derniers mois, beaucoup d'investisseurs américains ont donc choisi de faire preuve de prudence, arrêtant d’investir dans les entreprises technologiques chinoises. Depuis le début de l’année, ces dernières ont ainsi levé moins d’un milliard de dollars auprès de fonds américains, contre plus de six milliards sur l’ensemble de l’année 2022, selon les données recueillies par le cabinet Dealogic.

En octobre 2022, l’administration Biden avait déjà imposé des restrictions d’exportation sur les puces les plus avancées et sur les machines qui permettent de les produire. Depuis, une autorisation est nécessaire pour permettre aux groupes chinois d'acheter certains composants, notamment les processeurs graphiques les plus performants de Nvidia, qui permettent d’entraîner les derniers modèles d’IA générative.