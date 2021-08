Waymo cesse la vente de ses Lidars à d'autres entreprises

Waymo va mettre fin à son programme de vente de capteurs Lidars auprès d'entreprises tierces, révèle Reuters ce 27 août. Waymo a commencé à vendre ses Lidars à d'autres entreprises en 2019 afin de diversifier ses revenus. Ces capteurs, qui mesurent la distance les séparant d'un objet à l'aide de lasers, sont très prisés et ont pendant longtemps été son principal avantage sur la concurrence.



Waymo ne les commercialisait évidemment pas auprès de ses concurrents du secteur automobile, mais de sociétés travaillant dans la robotique, la sécurité ou l'agriculture. Cette décision survient quelques mois à peine après l'arrivée de nouveaux dirigeants à la tête de la filiale d'Alphabet. John Krafcik, ancien CEO issu l'industrie automobile, a laissé la place à deux co-CEO aux profils plus technologiques, Tekedra Mowakana et Dmitri Dolgov.



Plutôt que de s'éparpiller, Waymo va donc se concentrer sur sa mission : le développement d'un système de conduite autonome robuste pour créer des réseaux de robots taxis. L'entreprise a récemment annoncé avoir fait parcourir plus de 20 milliards de kilomètres à ses véhicules. Si la majorité a eu lieu en environnement simulé, ses voitures ont bien roulé sur 20 millions de kilomètres de routes publiques.



Mais cette décision pourrait aussi venir du fait que les Lidars de Waymo ne sont plus un avantage compétitif aussi puissant qu'ils l'ont été par le passé. Le nouveau système de l'entreprise utilise un assortiment de capteurs (caméras, radar, Lidar) pour percevoir son environnement, et Reuters rapporte qu'il utilisera en partie des Lidars fournis par des fournisseurs extérieurs.