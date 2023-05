Waymo double la zone de service de ses robots taxis à Phoenix

Le 4 mai 2023, Waymo, la division d’Alphabet dédiée à la conduite autonome, a annoncé avoir doublé la zone opérationnelle de sa flotte de robot taxis à Phoenix. La société affirme qu’elle opère à présent "la plus grande zone de service entièrement autonome au monde".

460 km2 desservis à Phoenix

Le service Waymo One est ouvert aux habitants de Phoenix depuis 2020 et accessible depuis l'application Waymo One, ou via Google Maps. S’il se limitait jusqu’ici à la zone métropolitaine, il s’étend à présent sur les communes limitrophes de Scottdales, Chandler, Tempe et Mesa et dessert ainsi 180 miles carrés (soit plus de 460 km2). C’est quatre fois plus que la zone de service initiale lors de son lancement il y a trois ans.



Waymo indique par ailleurs avoir ouvert une deuxième station de covoiturage permettant de se rendre à Sky Harbor, l'aéroport international de la ville. L’entreprise a estimé que son service de navette vers l’infrastructure aéroportuaire était "une opportunité commerciale importante" pour elle.

Expansion à de nouveaux quartiers de San Francisco

A San Francisco, deuxième ville d’expérimentation de la société, le service s'étend à de nouveaux quartiers comme North Beach et Fisherman's Wharf. Pour l’heure, il faut être un employé Waymo ou être inscrit au programme Trusted Tester de l’entreprise (qui comprendrait une "dizaines de milliers" de résidents sur liste d'attente) pour commander un robot taxis à San Francisco car l'entreprise n’a pas le permis nécessaire pour ouvrir le programme au grand public.



A Los Angeles, sa troisième et dernière ville de test, la société serait encore en train de développer les opérations d'essai avec passagers. Ils auront lieu pendant les heures creuses et seulement pour ses employés et les testeurs inscrits à son programme de recherche

Plancher sur la fiabilité de ses véhicules

La division d’Alphabet revendique plus de 10 000 trajets par semaine aux Etats-Unis et prévoit de passer à 100 000 trajets d'ici l'été prochain. Pour y parvenir, elle dit plancher sur la fiabilité de ses véhicules, préparant des mises à jour logicielles permettant notamment une meilleure détection des gestes de la main et une amélioration des performances de conduite de ses véhicules par mauvais temps.



Un point qui urge en effet puisque le mois dernier à San Francisco, plusieurs véhicules de la flotte de Waymo se sont littéralement arrêtés, rangés sur le bas-côté, en constatant la présence d’un épais brouillard dans la ville (pourtant habituée à cette météo). Cela aurait quelque peu perturbé le trafic et n’a pas dû rassurer les élus de la ville de San Francisco, qui en janvier 2023, écrivaient à la California Public Utilities Commission pour lui demander de ralentir l'expansion des tests de voitures autonomes, lassés par les déboires que ces derniers ont entraîné.