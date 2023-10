Waymo étend son service de taxis autonomes à San Francisco... et devra faire mieux que Cruise

"San Francisco, vous avez demandé et nous avons écouté." Dans une publication sur le réseau social X (anciennement Twitter), Waymo a annoncé avoir étendu son service de taxis autonomes à la quasi-totalité de la ville californienne. Les détenteurs de l'application mobile Waymo One peuvent donc, depuis le 9 octobre, commander l'un des véhicules de la filiale d'Alphabet et le faire voyager 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à travers les quelque 121 kilomètres carrés de San Francisco.



Comme le rapporte le média américain TechCrunch, la société devait jusqu'ici se contenter de certains quartiers du nord-est de la ville et n'était accessible qu'à quelques milliers d'usagers. Ces derniers seront désormais comptabilisés en dizaines de milliers, alors que Waymo compte sur une liste d'attente de clients bien fournie. Certains habitants de San Francisco se sont plaints du fait que le quartier insulaire Treasure Island, l'un des plus divers en matière de population, est toujours exclu du territoire couvert par l'entreprise.

Surmonter le précédent établi par Cruise

Mais ce n'est pas la seule problématique soulevée par l'extension de Waymo. Bien qu'elle ait obtenu, au même titre que son concurrent Cruise, l'aval de la California Public Utilities Commission par le bais d'un vote acté le 10 août dernier, la filiale d'Alphabet doit veiller à se montrer sous un meilleur jour que celle de General Motors. En étendant aussi son service, Cruise a en effet accumulé les accidents malencontreux ces dernières semaines, blessant notamment plusieurs citadins.



Le dernier incident en date remonte à à peine une semaine en arrière. Le 2 octobre, une femme s'est en effet retrouvée sous les roues d'un taxi autonome de General Motors après une collision impliquant une voiture conduite par un humain. Un autre accident survenu dans la nuit du 17 août avait auparavant obligé le département californien des véhicules motorisés à ordonner à Cruise de réduire de moitié sa flotte de véhicules.



Depuis, la ville de San Francisco qui était pensée comme le laboratoire idéal pour les véhicules autonomes aux Etats-Unis est devenu un terrain de défis pour les entreprises qui les commercialisent. Cruise a notamment dû composer avec des actes de sabotage visant sa flotte à la fin de l'été. Reste à voir si Waymo pâtira également de cette tension avec les habitants et les régulateurs sur ses nouvelles zones, quatre mois après qu'un de ses taxis ait tué un chien dans un accident.