Waymo met en pause le développement d'un poids lourd autonome

Coup de frein pour les projets de Waymo dans le transport routier. Jeudi 27 juillet, la filiale d’Alphabet (la maison-mère de Google) a discrètement annoncé avoir mis en pause ses efforts pour développer un poids lourd autonome. Elle explique vouloir concentrer ses ressources sur ses robots-taxis, qui affichent des perspectives plus prometteuses.

Partenariat avec Daimler

“Avec notre décision de nous concentrer sur les services de transport de personnes, nous allons repousser les échéances de nos efforts commerciaux et opérationnels dans le secteur du transport routier, ainsi que la plupart de nos développements techniques liés à cette unité commerciale”, expliquent ainsi Tekedra Mawakana et Dmitri Dolgov, les deux patrons de Waymo.

Plus connu pour ses robots-taxis, Waymo était également l’un des acteurs les plus avancés dans le domaine des poids lourds autonomes, avec sa division Via. La société menait déjà des essais sur route, en partenariat avec plusieurs courtiers (comme le service Freight d’Uber) et transporteurs. Elle s’est aussi associée avec le constructeur allemand Daimler, pour concevoir un premier camion sans conducteur.

Retards

La filiale de Google n'était pas la seule à investir dans ce segment, censé afficher des perspectives moins lointaines que les robots-taxis. Le transport routier présente en effet des défis technologiques moins importants, car il s’effectue principalement sur des autoroutes. Le potentiel commercial est important, notamment parce que les transporteurs font face à une importante pénurie de main-d'œuvre.

Cependant, le développement de la technologie n’a pas été aussi rapide qu’espéré par les acteurs du marché. Et pour ne rien arranger, l'État de Californie s’apprête à voter une loi qui imposera la présence d’un opérateur capable de reprendre le contrôle du poids lourd en cas d’urgence. Cette obligation, qui sera valable au moins jusqu’en 2029, supprimerait l’intérêt économique des camions autonomes.