[WEBINAR] FORGEROCK - CIAM : Maîtriser l’identité client pour gagner en agilité, en efficacité et en sécurité.

Applications bancaires mobiles, achats en ligne, assurances, plateformes de streaming audio ou vidéo, transporteurs, Administration, etc. tous nécessitent une identification.

Or, de nombreuses études l’ont démontré, une mauvaise gestion des identités n’est pas sans conséquences : perte de confiance vis-à-vis du site web et donc de la marque, un processus de connexion trop complexe entraînant des abandons de panier et donc une perte de revenue, un manque de visibilité des identités clients sur les différentes marques et services empêchant les ventes complémentaires ou la fidélisation client, frein au lancement de nouveaux services digitaux, etc.

Le CIAM (Customer Identity Access management ou Gestion des identités et des accès client) est, de fait, à la base de nombreuses transformations digitales réussies car il permet de répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux business :

- Comment simplifier et accélérer la connexion de ses clients ?

- Comment augmenter leur satisfaction et leur sécurité du client ?

- Comment et pourquoi utiliser les réseaux sociaux et FranceConnect ?

- Comment permettre la gestion de profil client unifié ?

- Comment intégrer l'identité dans l'écosystème marketing et data ?

- Comment gagner en agilité et répondre aux attentes du business et du delivery ?

- Comment respecter les réglementations (GDPR) et avec l’assentiment des clients ?

- Comment réduire les coûts d'infrastructures avec "l'Identity as a Service" ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de ce webinar avec l’expertise de Leonard Moustacchis, directeur solution architecture chez ForgeRock.

Contenu proposé par FORGEROCK