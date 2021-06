Wejo, spécialiste de la valorisation des données issues des véhicules, séduit Microsoft et Sompo

Après General Motors et Palantir, ce sont Microsoft et Sompo qui investissent dans Wejo. La pépite basée à Manchester, qui collecte et valorise les données des véhicules connectés, a annoncé mardi 29 juin 2021 avoir collecté 25 millions de dollars auprès de ces deux investisseurs.



Cet apport financier arrive alors que la jeune pousse a annoncé au début du mois avoir conclu un accord de fusion avec la société d'acquisition à vocation spéciale Virtuoso Acquisition afin de réaliser son introduction en bourse. Cet accord évaluait le nouvel ensemble à 800 millions de dollars. Wejo espère clore la transaction plus tard dans l'année.



Un partenariat avec Microsoft

Wejo offre la possibilité de se connecter directement aux capteurs des constructeurs qui sont intégrés dans les véhicules. La start-up revendique une solution agnostique qui lui permet de collecter les données indépendamment de la marque du constructeur. L'ensemble des données sont redirigées vers sa plateforme cloud, agrégées et analysées selon les besoins de ses clients. Wejo targue de collecter tous les jours, et presque en temps réel, plus de 16 milliards de points de données et d'analyser 48 milliards de trajets grâce à un réseau de 11 millions de véhicules en circulation.



La gestion et l'analyse d'autant de données nécessite des systèmes robustes. Au-delà de la levée de fonds, Wejo a donc conclu un partenariat stratégique avec Microsoft consistant à l'utilisation de sa plateforme cloud Azure pour stocker les données collectées et développer sa suite de solutions intelligentes.



Et avec Sompo et Palantir

"Avec la base de données croissante de Wejo implémentée sur Azure, nous avons la possibilité d'aider ensemble les clients à prendre de meilleures décisions commerciales, à offrir des expériences client différenciées, à trouver de nouvelles sources de revenus et à stimuler l'innovation future", affirme Sanjay Ravi, general manager of automotive, mobility and transportation industries, Microsoft, dans un communiqué.



Les partenaires prévoient déjà de proposer des applications dans la gestion du trafic et l'assurance, les diagnostics à distance, le paiement intégré, la publicité, la vente et la logistique. Et les deux partenaires regardent également de quelle façon les solutions de Wejo peuvent être utilisées dans les services de cartographie de Microsoft.



Wejo a également noué un partenariat avec Palantir et la compagnie d'assurance japonais Sompo dans le secteur de l'assurance. Sompo prévoit d'analyser à l'aide de la plateforme Palantir Foundry les données des véhicules connectés collectées grâce à Wejo.