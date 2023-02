Western Digital proche d'une fusion avec le japonais Kioxia ?

Le fabricant américain de mémoires flash et de disques durs Western Digital a annoncé le 31 janvier que le fonds Apollo et le hedge fund Elliot y ont investi 900 millions de dollars sous la forme d'actions convertibles. Selon les sources interrogées par Bloomberg, ce financement serait le préalable à une fusion avec le japonais Kioxia.

"Cet investissement renforce la position financière de Western Digital et sa flexibilité, alors que l'entreprise continue d'étudier ses options stratégiques destinées à optimiser la valeur à long terme pour ses actionnaires", explique le numéro un mondial des équipements de stockage de données. Le CEO David Goeckeler ajoute qu'il permet de capitaliser l'entreprise de manière à pouvoir mettre en œuvre ses futures décisions stratégiques.

Les mémoires flash, moteur de la croissance

Elliot pousse pour une scission des activités disques durs (en recul) et mémoires flash (en croissance) de Western Digital. Sur cette dernière, l'américain est partenaire de Kioxia (ex-Toshiba Memory Corp) avec lequel il co-investit pour faire le poids face au leader Samsung. Les usines communes, au nombre de sept, sont toutes au Japon. Il s'agirait donc de fusionner l'activité mémoires flash avec Kioxia, ce qui serait en bonne voie selon Bloomberg. La nouvelle entité serait cotée en Bourse aux États-Unis.

Western Digital avait tenté de racheter Kioxia en 2021 en s'associant à Micron, puis avait travaillé sur une offre de reprise de la seule activité de mémoires flash. Mais aucune de ces tentatives n'avait abouti.

Un marché difficile

Le contexte actuel de baisse de la demande de ces puces mémoire, utilisées notamment dans les smartphones, les serveurs et les téléviseurs, est propice à la consolidation. Western Digital, qui vient de publier les résultats de son 2e trimestre fiscal, affiche une perte de 446 millions de dollars, contre un bénéfice de 564 millions un an plus tôt. Son chiffre d'affaires s'inscrit en recul de 36%. Fin 2022, le plus gros fabriquant de disques durs mondial, l'américain Seagate, a annoncé la suppression de 3000 postes, soit 8% de ses effectifs.