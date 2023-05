Wethenew, Ecov, Edflex… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Wethenew a levé 18 M€

Secteur : Mode, Luxe

Place de marché spécialisée dans la vente de baskets en édition limitée.

Investisseurs : C4 Ventures, Singular Capital Partners, Chalhoub Group, business angels

Ecov a levé 11,8 M€

Secteur : Transport

Opérateur de lignes de covoiturage pour le compte de collectivités locales.

Investisseurs : Banque des Territoires, BNP Paribas, Ademe Investissement, Maif Impact

Edflex a levé 9 M€

Secteur : RH, Education

Plateforme d'enseignement professionnel.

Investisseurs : Educapital, Wille Finance AG, Maif Avenir, Crédit Mutuel Arkéa, business angels

Everysens a levé 6 M€

Secteur : Transport

Logiciel digitalisant les opérations nécessaires à l’envoi d’un train de fret.

Investisseurs : Alter Equity, Rev3 Capital, business angels

Simango a levé 2,8 M€

Secteur : Beauté, Santé

Développement de formations en ligne immersives dans le domaine de la santé.

Investisseurs : Epopée gestion, Breizh Up, Vivalto

Skyreal a levé 1,8 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Logiciel permettant au secteur de l'industrie de contrôler et visualiser des modèles 3D via des casques de réalité virtuelle.

Investisseurs : Sopra Steria, business angels

Topo.io a levé 1 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Logiciel collaboratif destiné aux équipes de vente B2B.

Investisseurs : Kima Ventures, Bpifrance, business angels

Kaptcher a levé 500 000€

Secteur : Immobilier, Construction

Logiciel de mise en relation entre des particuliers souhaitant vendre ou rénover leur bien et des professionnels de l'immobilier.

Investisseurs : business angels



Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.