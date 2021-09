Whatnot, la pépite qui bouscule l'e-commerce avec des enchères vidéo en direct

Whatnot, une plateforme vidéo de shopping en direct pour les collectionneurs et autre passionnés, lève 150 millions de dollars. Une série C menée auprès de ses investisseurs historiques Andreessen Horowitz et YC Continuity. Ainsi que de nouveaux venus comme CapitalG, le fonds d'investissement de Google. Whatnot est valorisée à 1,5 milliard de dollars à l'occasion de ce tour de table et devient la nouvelle licorne du e-commerce.



Cartes Pokémon et Funko Pops

Whatnot a levé un total de 225 millions de dollars depuis sa création en 2019 par Grant Lafontaine et Logan Head, deux anciens salariés de Facebook et GOAT. Whatnot est une marketplace de vente en direct destinée aux collectionneurs ou aux passionnés. Des vendeurs, dont l'identité est préalablement vérifiée, peuvent à tout moment lancer une enchère vidéo sur un objet. Il est alors possible de réagir en direct et/ou d'enchérir sur l'objet convoité.



Whatnot a commencé avec des pièces collectionnées comme les figurines Funko Pops ou les cartes Pokémon. La licorne, qui propose également une section pour les vêtements et sneakers vintage, prévoit d'ouvrir une vingtaine de nouvelles catégories d'ici la fin de l'année. Avec cette levée de fonds, Whatnot veut poursuivre son élargissement à différents secteurs et s'affirmer comme la plateforme d'enchère la plus prisée dans les secteurs où elle est déjà présente.



L'expérience interactive d'achat

Certains vendeurs peuvent également vendre des produits mystères : par exemple, une boite de carte peut-être vendue sans en connaître le connu. Il est possible d'acheter toute ou partie de la boite dont le contenu est révélé en direct une fois l'enchère terminée. Whatnot joue ainsi sur l'expérience interactive pour attiser la curiosité. Les vendeurs peuvent également répertorier des articles sans avoir à les mettre aux enchères.



"Les acheteurs passent des heures chaque semaine à contribuer au contenu et à la communauté de l'application, tandis que les vendeurs obtiennent une monétisation plus forte que celle disponible sur d'autres canaux", assure Laela Sturdy, general partner chez CapitalG, dans un communiqué. Youtube a annoncé cet été vouloir tester l'expérience de shopping en direct avec quelques créateurs de contenus. Cette nouvelle façon de vendre et de consommer mérite d'être surveillée.