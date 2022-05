WhatsApp Business se dote d'une API cloud et d'une offre premium pour les PME

Meta apporte de nouvelles fonctionnalités de communication pour les commerçants dans WhatsApp. Le 19 mai au soir, à l'occasion d'un petit évènement en ligne baptisé Conversations, Mark Zuckerberg a annoncé la WhatsApp Cloud API, une fonctionnalité qui leur permettra de lancer une expérience e-commerce sur WhatsApp encore plus facilement qu'auparavant, sans avoir à héberger quoi que ce soit eux-mêmes.



Pour rappel, l'offre WhatsApp Business permet à un commerce d'offrir une expérience d'achat ou de service client directement via la messagerie instantanée. Il s'agit de la principale méthode de monétisation de WhatsApp, l'application restant gratuite et sans publicité pour ses utilisateurs. A noter que le client doit nécessairement initier la conversation, les commerçants ne peuvent pas démarcher n'importe qui.







WhatsApp avait lancé plusieurs fonctionnalités business avant la pandémie, dont un annuaire d'entreprises, la possibilité d'intégrer un catalogue produits, et un bouton d'achat. L'idée est de fournir une expérience très personnelle, sans avoir à sortir de l'application. Avec cette nouvelle API cloud, un développeur pourra facilement mettre en place quelques routines et réponses automatisées (à la manière d'un chatbot) pour créer une présence en ligne.



Outre ce service, Meta annonce de nouvelles fonctionnalités pour les petites et moyennes entreprises, avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 10 appareils simultanément pour gérer les conversations de l'entreprise, et la capacité de créer des URL personnalisées pour lancer une conversation afin d'attirer les clients vers ce nouveau canal de vente. Tout cela sera intégré à l'application WhatsApp Business sous forme d'offre premium, pour un coût supplémentaire (non détaillé lors de l'annonce).