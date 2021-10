Wing (Alphabet) présente une base de drones de livraison prête à l'emploi

Wing, la filiale d'Alphabet qui développe des drones de livraison, s'allie à Walgreens. La chaîne de pharmacies américaine précise le 20 octobre 2021 qu'elle va utiliser la toute nouvelle base de drones de livraison prête à l'emploi dévoilée par Wing. L'objectif de cette nouvelle plateforme de livraison par drone est de déployer facilement et rapidement un tel service dans les zones métropolitaines densément peuplées des Etats-Unis.



Mise en place en quelques heures

Wing fait en sorte que les drones puissent décoller directement depuis les magasins ou les lieux proposant un service de livraison. Auparavant, la filiale d'Alphabet disposait de ses propres hangars depuis lesquels les livraisons étaient réalisées. Désormais, le service de livraison pourra être mis en place en quelques heures seulement sur le toit d'un magasin, un parking ou tout autre espace attenant. Les drones et autre systèmes de recharge sont stockés dans un conteneur qui fait office de hangar. Chaque magasin peut ainsi se doter de sa propre flotte de drones.



Walgreens sera le premier retailers américain à bénéficier de ce service. Le personnel de Walgreens aura à sa charge le traitement et la préparation des commandes jusqu'au chargement des drones. Wing s'occupera de la partie supervision du service de livraison. Le premier magasin Walgreens à déployer ce service est situé dans la région de Dallas-Fort Worth. Les petits hangars de stockage seront situés sur le parking et les drones desserviront des zones des villes de Frisco et de Little Elm.







Un autre partenariat

Wing ajoute avoir également noué un partenariat avec le promoteur immobilier Hillwood afin d'installer sa plateforme de livraison par drones à Frisco Station, une zone en développement qui sera notamment constituée de magasins et restaurants. Dans un premier temps, cette plateforme de livraison sera consacrée à l'exploration de nouveaux cas d'utilisation, de démonstrations auprès de la communauté et des visites d'élèves.



En vue de ce lancement, la filiale d'Alphabet mène des tests depuis juin au centre d'essais en vol AllianceTexas de Hillwood. Wing va commencer avec un petit nombre de vols d'entraînement la semaine prochaine à Frisco et Little Elm. L'entreprise espère réaliser des démonstrations de livraison par la suite ce qui lui permettra d'avoir des retours des utilisateurs et des riverains avant de déployer un service commercial dans les mois à venir. A noter que Wing a déployé une première plateforme de ce type à Logan, en Australie.