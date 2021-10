Malgré les attaques de corbeaux, Wing étend son service de livraison par drone en Australie. La filiale d'Alphabet lance un pilote au cours duquel ses drones vont voler jusqu'aux toits des centres commerciaux, depuis lesquels les produits sont réceptionnés, puis livrer les clients. Wing opère à Logan depuis 2 ans, mais, jusqu'à présent, les entreprises devaient apporter leurs produits au hub de livraison de Wing. Pour la première fois, la filiale d'Alphabet réalise des livraisons depuis les points de vente des marchands, rapporte Engadget mercredi 6 octobre 2021.



100 000 livraisons

Wing s'est associé à Vicinity Centres, un groupe australien d'immobilier commercial, pour tester ce nouveau modèle au Logan's Grand Plaza. La filiale d'Alphabet fait voler ses drones depuis le toit du Grand Plaza depuis la mi-août. Sushis, bubble tee, smoothies et autres produits provenant du centre commercial sont déjà livrés. À compter d'aujourd'hui, les drones pourront également livrer des médicaments en vente libre et des produits de soins personnels et de beauté.



Au cours de six premières semaines d'exploitation depuis le Grand Plaza, Wing a déjà réalisé 2 500 livraisons dans plusieurs banlieues de Logan. La filiale d'Alphabet souhaite étendre non seulement le nombre de marchands partenaires dans le centre commercial, mais également la zone de livraison couverte. Si ce pilote est un succès, le modèle pourrait être déployé dans d'autres lieux détenus par Vicinity Centres. Cela permet à l'opérateur des drones d'économiser le coût de location du hub logistique et du transport des produits livrés vers ce hub.



A Logan, Wing a déjà effectué plus de 50 000 livraisons dans la ville cette année seulement et a célébré sa centième livraison au total en août dernier. La filiale d'Alphabet mène également des pilotes aux Etats-Unis et en Finlande. Ses drones ont une portée de 15 km et peuvent transporter un poids maximal d'1,3 kg. Elle n'est pas la seule entreprise a plancher sur un tel service dont le but est d'améliorer la livraison du dernier kilomètre. Colis Privé s'est rapproché de Copter (Airbus) pour étudier la faisabilité d'un tel service, la start-up Zipline mène des essais tout comme Flytrex et Manna.