Wing s'associe à Walmart pour des livraisons par drone dans la région de Dallas-Fort Worth

Les habitants de la zone métropolitaine de Dallas-Fort Worth, dans le sud des Etats-Unis, vont voir de plus en plus de drones de livraison voler au-dessus de leurs têtes. Walmart, la multinationale américaine qui opère plusieurs milliers de supermarchés outre-Atlantique, a dévoilé jeudi 24 août un partenariat avec Wing, la filiale d'Alphabet spécialiste de la livraison par drones.



Deux Walmart Supercenters de Dallas-Fort Worth serviront de points d'approvisionnement aux drones de Wing, lesquels pourront livrer 60 000 foyers supplémentaires dans les prochaines semaines. Pour être éligible à ce mode de livraison bien particulier, les Américains devront vérifier que leurs habitations se trouvent bien dans un rayon d'environ dix kilomètres autour des deux magasins.

Livraisons en moins de 30 minutes

Walmart indique que les drones "peuvent voler hors de la portée visuelle" à approximativement 105 kilomètres heure, les rendant capables de livrer les commandes en moins de 30 minutes. Les typologies de produits pouvant être livrés sont variées : "notamment des repas rapides, des produits d'épicerie, des articles ménagers essentiels et des médicaments en vente libre", ajoute Wing dans un communiqué.



La filiale d'Alphabet, la première entreprise à effectuer des livraisons commerciales de ce genre en 2019, précise que les horaires de son service seront plus flexibles. "Je suis heureuse de vous annoncer que nos nouvelles heures d'ouverture seront de 10h30 à 18h30 […], six jours par semaine", a déclaré Shannon Nash, chief financial officer de l'entreprise.



En plus de renforcer vivement la puissance de livraison de Walmart, qui a déjà réalisé 10 000 livraisons par drone ces deux dernières années, ce partenariat stratégique représente un tournant majeur pour l'activité de Wing. Lancée en 2012, la société a dévoilé récemment un réseau logistique décentralisé de livraison qui doit être opérationnel d'ici mars 2024 et dont les clients de Walmart seront manifestement parmi les premiers à profiter.