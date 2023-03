Wing veut lancer un réseau de livraison par drones décentralisé

Wing, l’entreprise de livraison par drones détenue par Alphabet, a présenté le 9 mars 2023 un projet de réseau logistique décentralisé et automatisé. L'entreprise prévoit de mettre en place certaines des briques technologiques de ce futur "Wing Delivery Network" au cours des douze prochains mois, puis de mener des démonstrations à travers le monde entier dans la foulée.



Elle estime que son réseau sera capable de gérer des millions de livraisons pour des millions de consommateurs à un coût par livraison inférieur à celui des transports terrestres d'ici 2024, aussi bien en zone métropolitaine que dans des régions moins peuplées. Un sacré pari.

Une approche décentralisée pour optimiser les déplacements

Ces dernières années, Wing a effectué des livraisons par drone dans le cadre de projets pilotes répartis sur trois continents. Pour augmenter ses capacités, l’entreprise veut s’appuyer sur un nouveau système logistique qu’elle compare à un service de covoiturage. Une stratégie qui la différencie des autres acteurs du secteur, qui privilégient pour l’heure un modèle de va-et-vient : le drone décolle d’un point A pour faire une livraison sur un point B et revient sur le point A. Avec ce nouveau réseau, l'entreprise mise sur une approche décentralisée qui permet d’optimiser les déplacements.



"Le secteur s'est concentré sur les drones eux-mêmes, concevant, testant et améliorant les appareils, plutôt que de trouver la meilleure façon d'exploiter une flotte entière pour des livraisons efficaces. Le matériel n'est utile que dans la mesure où les logiciels et les réseaux logistiques le rendent utile aux entreprises et à leurs clients", affirme l’entreprise dans son communiqué.

Des points de ramassage en bordure de trottoir

Le logiciel devra gérer trois éléments matériels de base, explique le communiqué : les drones de livraison, les pistes de décollage et atterrissage, et les "autoloaders".



Outre le décollage et atterrissage, les pistes ("pads" en anglais) permettront aussi aux drones de recharger leurs batteries entre les trajets. Les "autoloaders" quant à eux sont des points de ramassage en bordure de trottoir qui permettront aux employés des magasins de charger et sécuriser les colis et de s’en éloigner sans avoir à attendre l'arrivée du drone. Le système confirmera automatiquement qu'un colis a été déposé et un drone est envoyé pour le récupérer et le livrer. "Ces points de charge pourront être ajoutés en fonction des zones où la demande est la plus forte", précise Wing.



Outre ces éléments techniques qui semblent assez complexes à mettre en œuvre, la question principale est toujours la même lorsqu’il s’agit de drones : est-ce que Wing obtiendra l’autorisation de déployer un tel système ? C’est l'un des points bloquants pour Prime Air, le projet de livraison d’Amazon pourtant lancé il y a dix ans.