Wingcopter obtient 40 millions d’euros de la BEI pour ses livraisons par drone

Wingcopter, la start-up allemande spécialisée dans la livraison par drone, a obtenu un investissement de 40 millions d’euros de la part de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en quasi-fonds propres (une partie est apportée en fonds propres, le reste sous forme de prêt à risque, sans que l’on connaisse les proportions). La somme doit permettre à l'entreprise de développer ses services de livraison, axés sur les fournitures médicales et les produits alimentaires, et d'étendre la production de son modèle phare.

Livraisons essentielles dans les zones reculées

Il s’agit du Wingcopter 198, un drone pouvant transporter jusqu'à 5 kilos et couvrir 100 kilomètres, capable de livrer jusqu'à trois colis à trois localisations différentes lors d'un même vol. Pour l’heure, il a notamment été utilisé au Malawi dans le cadre d’un partenariat avec l'Unicef pour livrer des médicaments dans des zones difficiles d'accès. C’est ce type de déploiement qui permet à la start-up de lever des fonds dans un contexte pourtant assez défavorable.

Tout comme son homologue américain Zipline, qui a levé 330 millions de dollars le mois dernier et opère notamment un service de livraison de sang par drone au Rwanda, Wingcopter a tiré son épingle du jeu en se spécialisant dans la livraison de médicaments et autres marchandises essentielles en zones reculées, où les autorisations sont plus faciles à obtenir.

Un projet pilote d’approvisionnement des campagnes allemandes

Les deux entreprises ont concentré la plupart de leurs efforts en Afrique, sur des cas d'utilisation très spécifiques. L'objectif de Wingcopter est de multiplier ce type de partenariat et de déployer ses services sur d'autres régions émergentes, notamment en Asie et en Amérique latine.

Le Wingcopter 198 doit également être testé en Allemagne cet été dans le cadre d’un projet pilote de transport à la demande de produits alimentaires et autres biens de consommation destiné à l'approvisionnement des communautés rurales allemandes. A ce titre, il est financé par le ministère fédéral allemand du numérique et des transports.

Développer ses propres systèmes logistiques

Comme le coût de ses appareils est trop élevé pour les organisations qui seraient susceptibles de les utiliser, la start-up louera ses drones. Mais l’autre objectif de la levée est de développer ses propres systèmes logistiques et de livraison pour qu'elle puisse gérer elle-même son service et sa flotte, jusqu’au suivi des commandes.

Une partie de la somme sera par ailleurs investie dans l'accélération du projet de l’entreprise consistant à faire passer son Wingcopter 198, qui fonctionne actuellement sur batterie, à l’hydrogène, ceci afin d'éviter les émissions de CO2 et d'améliorer son autonomie.