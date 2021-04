Wingcopter présente un drone qui peut réaliser trois livraisons différentes lors d'un même trajet

La start-up allemande Wingcopter a présenté mardi 27 avril 2021 son nouveau drone de livraison. Particularité du Wingcopter 198 : il peut livrer jusqu'à trois colis à trois localisations différentes lors d'un même vol. Lors de chaque livraison, le Wingcopter 198 passe du mode vol avant au mode vol stationnaire et dépose le colis en quelques secondes seulement grâce à un mécanisme de treuil. Le processus de livraison est entièrement automatisé, comme le montre cette vidéo.



Un drone conçu pour la livraison

Fondée en 2017, la start-up allemande développe, fabrique et opère des drones de livraison pour des missions commerciales et humanitaires. Elle a annoncé avoir levé 22 millions de dollars en janvier dernier afin d'automatiser une partie de sa chaîne de production et poursuivre la R&D sur la prochaine génération de son drone qui est désormais officiellement présenté. Elle explique que cette nouvelle capacité de livraisons multiples est utile pour déployer un service qui puisse être rentable.



Pour une offre encore plus efficiente, il conviendrait d'améliorer encore plus la charge utile transportable puisque, ensemble, ces trois colis doivent peser un maximum de 5 kg. Wingcopter développe aussi un logiciel pour la station de contrôle qui planifie au mieux les missions de livraison et optimise le trajet des drones. Ce système permet à un seul pilote de commander et suivre jusqu'à 10 drones simultanément depuis un lieu éloigné.



L'Allemand propose ainsi une offre de service de livraison clé en main : les clients n'ont pas à gérer eux-mêmes la flotte de drones et former des pilotes, ils bénéficient des compétences de Wingcopter dans ce domaine et notamment de ses antécédents dans la livraison hors du champ de vision de l'opérateur.



Système anticollision

La sécurité et la fiabilité des systèmes sont essentielles pour assurer des vols en toute sécurité hors du champ de vision de l'opérateur. Wingcopter insiste donc sur l'architecture redondante embarquée sur son nouvel appareil que ce soit pour le capteur de vitesse, le système de direction et de positionnement et le contrôleur de vol. Si l'un des capteurs tombe en panne, le second peut prendre la relève. Le Wingcopter 198 est doté de 8 moteurs, 8 contrôleurs de vitesse électronique (Electronic Speed Controler ou ESC) et deux batteries.



Le Wingcopter 198 peut circuler sous divers conditions météorologiques et s'élancer jusqu'à 110 km/h maximum sur 75 kilomètres lorsqu'il transporte 5 kg. Son système anticollision comprend des caméras capables de détecter des obstacles et une intelligence artificielle embarquée qui évalue elle-même les risques en temps réel et initie, si cela est nécessaire, une déviation de trajectoire.



La start-up allemande évoque aussi une technologie de maintenance avancée. Concrètement, l'ensemble des données de performance des composants sont automatiquement téléchargées dans une base de données sécurisée pour que Wingcopter puisse optimiser la maintenance et éviter les temps d'arrêt imprévus. A quand un premier vol d'essai pour ce Wingcopter 198 ?