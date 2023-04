Wooskill, une plateforme en ligne qui met en relation des compétences et des besoins

Après avoir cédé sa première start-up, Direct Medica rachetée par Webhelp, Sophie Kerob s’est lancée dans une nouvelle aventure dont elle a installé le siège à Mâcon (Saône-et-Loire), "séduite par l’écosystème local." Wooskill voit le jour en 2020.



"Je voyais des gens avec des talents mais sans visibilité et d’autres qui avaient besoin d’éclairage sans avoir le réseau nécessaire pour trouver des réponses. On me demandait souvent si je connaissais quelqu’un qui…. Pour tout et n’importe quoi." Elle a donc imaginé une plateforme numérique où chacun trouverait des ateliers ou des cours en visio pour que ce soit accessible au plus grand nombre partout. La start-up mène une première levée de fonds de trois millions d’euros en avril 2021 réalisée auprès de business angels et du fonds Provestis.

Une plateforme intelligente

Etudiants, retraités, indépendants, professeurs, influenceurs, créateurs de contenus, passionnés peuvent y transmettre leurs connaissances et compétences. "Elle est ouverte à tous en fonction d’un niveau d’expertise." 20 000 skillers, talents, sont d’ores et déjà référencés par la plateforme autour de 150 domaines répertoriés.



"Nous avons chassé certaines catégories avec du potentiel et idéales pour des cours en visio comme le yoga, le fitness, les langues, le coaching de vie, le soutien scolaire, la confiance en soi, la sophrologie ou encore le marketing digital." D’autres domaines comme le maquillage, la cuisine, la préparation à un entretien d’embauche aussi bien qu’au rôle de futur parent participent de la diversité de l’outil.



Les skillers désireux de transmettre peuvent également s’inscrire de leur propre chef sur Wooskill tandis que l’équipe de la plateforme vérifie les textes et compétences énumérées. "Nous n’avons pas encore d’outil d’évaluation de la qualité d’un profil mais nous travaillons sur un algorithme et une IA pour le faire", précise Sophie Kerob. "Nous avons toutefois investi dans la tech en intégrant des fonctionnalités de recherche avec de l’intelligence artificielle pour apporter de la pertinence à l’offre. Nous avons également un outil de planification et un agenda à la fois collectif et individuel pour répondre à toutes les options."



Tous les échanges s’opèrent sur la plateforme Wooskill, y compris les cours et ateliers dispensés ou encore la facturation et le paiement ainsi qu’un système de messagerie instantanée. "Nous pouvons suivre l’ensemble du parcours client, voir les éventuels problèmes rencontrés et les résoudre."

Pour les particuliers et les professionnels

Après avoir réalisé un bêta test en fin d’année 2022, Wooskill s’est lancé dans sa phase de commercialisation en janvier 2023. "On se fixe l’objectif d’atteindre 3 000 commandes de cours par mois d’ici la fin d’année." Pour y parvenir, la cheffe d’entreprise multiplie les outils. En plus de travailler sur le Google Ads, la start-up finalise un partenariat avec un groupe média encore confidentiel.



"Il va prendre des parts dans la société en échange d’une visibilité sur l’ensemble des supports du groupe, que ce soit au format web ou papier." En attendant de séduire le grand public, la jeune pousse a mis en place une offre dédiée aux entreprises : Wooskill for Business. Cette entité participe au recrutement des talents des professionnels, à leur formation et au mentoring.



"Nous proposons également du team building avec 150 intervenants d’exception, des champions, des artistes reconnus, d’anciens militaires, des politiciens…" Reconnu comme institut de formation Qualiopi, Wooskill vise désormais l’accès à Mon Compte Formation.