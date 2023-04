Worklib acquiert Neo-Nomade et lève 10 millions d’euros pour sa plateforme de gestion du travail hybride

La start-up française Worklib, qui développe depuis 2021 une plateforme permettant aux entreprises d’organiser le travail hybride, annonce, ce 17 avril 2023, l’acquisition de Neo-Nomade, l’un des pionniers français du secteur, sur le créneau depuis 2010. Elle récupère ainsi ses 25 salariés ainsi que son portefeuille d’offre et de clients.

Pour compléter cet achat, dont les conditions financières n’ont pas été dévoilées, Worklib lève 10 millions d’euros auprès des fonds Starteq et Alpha Star ainsi qu'auprès d’Accor. Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier, a également investi personnellement dans la start-up. C'est sa deuxième enveloppe après une levée de 3 millions au moment de la création.

Les nouveaux fonds récoltés lui permettront de déployer sa solution en Europe et de développer de nouvelles fonctionnalités. Pour ce faire, elle prévoit de recruter 20 personnes supplémentaires sur les parties tech et commerciales avant la fin de l‘année.

Un "Booking du coworking"

"Le coworking n’est pas nouveau, mais son usage s’est complètement généralisé ces dernières années. Avant les entreprises le considéraient pour de petites équipes voire pour une personne seulement, un freelance par exemple. Aujourd’hui de nombreuses grandes entreprises créent des plateaux entiers dans des espaces de coworking", assure Alexandre Cadain, président de Worklib.

Sa solution permet aux entreprises de gérer le travail hybride, accéléré par la pandémie. Elle permet aux fonctions support (management et RH) de voir où chaque salarié travaille : de chez lui, dans les locaux de l’entreprise ou au sein d’un espace tiers, mais aussi paramétrer les règles du jeu du télétravail (nombre de jours permis notamment). Par ailleurs, la plateforme est une sorte de "Booking du travail", un moteur de recherche et de réservation dédié aux espaces de coworking (bureaux fermés, ouverts ou salles de réunion).

40% des 6000 espaces proposés sont dans les métropoles françaises

La plateforme en recense 6000 sur tout le territoire français : 40% dans les métropoles (40%) avec évidemment une forte présence en Île-de-France, mais aussi en région voire dans les zones rurales. Il s'agit d'espaces de co-working traditionnels mais aussi de places réservées dans des cafés, des hall d'immeuble ou encore des hôtels.

Les clients de Worklib paient l’accès au logiciel 3 euros par mois et par employé et ajoutent un budget dédié à la consommation d’espaces tiers qui peut aller de 25 à 800 euros par mois et par salarié selon leur degré de télétravail. Ces derniers peuvent ainsi réserver leur bureau sans avoir à avancer les frais.

Ils sont 200 pour l’heure, 60 grands comptes comme Accenture ou le Crédit Agricole ainsi que des PME et des start-up. L’idée est à présent de leur offrir de nouvelles fonctionnalités : d’abord la réservation longue durée, une option qui faisait déjà partie de l’offre de Neo-nomade), puis la possibilité de réserver aussi des déjeuners ou des afterwork, sur laquelle Worklib s’affaire actuellement.

L'autre ambition est de s’attaquer aux marchés espagnol, suisse et belge, où la start-up référence quelques premiers espaces. L’entreprise ne communique ni sur son chiffre d'affaires ni sur sa rentabilité.