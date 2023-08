X (Twitter) annonce de nouvelles fonctionnalités pour faire revenir les annonceurs

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, les revenus publicitaires du réseau social, désormais renommé X, ont été divisés par deux. En procédant à l'amnistie générale des comptes d'internautes suspendus par les anciens cadres de l'entreprise, "liberté d'expression" oblige, le milliardaire a fait grimper en flèche la propagation de contenus haineux sur sa plateforme. De quoi rebuter les annonceurs qui craignent de voir leurs publicités entourées de tweets violents, et faire plonger les recettes de Twitter.



Pour remédier à cette perte nette de revenus, X a donc promis mardi 8 août "plus de contrôle et de transparence" pour les annonceurs : le déploiement d'"une liste de blocage automatisée […] qui vise à empêcher les annonceurs d'apparaître à côté de mots-clés dangereux", et l'arrivée en test "dans les semaines à venir" d'une fonctionnalité inédite appelée "paramètres de sensibilité". Celle-ci permet aux entreprises de choisir une formule en fonction du degré de "sensibilité" des tweets proches de leurs contenus publicitaires qu'elles seraient prêtes à accepter.

Trois niveaux de sensibilité

Pour cela, Twitter s'est associé à Integral Ad Sciences (IAS), une société qui accompagne les entreprises dans la gestion en ligne de leurs marques. "Les paramètres de sensibilité utiliseront le machine learning pour réduire la proximité avec différents niveaux de contenu en fonction du seuil de sensibilité d'une marque dans une campagne", explique dans une note de blog Élyana Thierry, en charge de la protection de la marque chez X.



Les annonceurs devront donc opter pour l'une des trois formules de "sensibilité" proposées. La première, intitulée "Conservative", est celle qui restreint le plus les contenus voisins des publicités. Si l'annonceur la choisit, X ne pourra pas en théorie accoler à la campagne publicitaire en question des tweets comprenant des "discours haineux ciblés, du contenu sexuel, du gore inutile, des grossièretés excessives, des obscénités, des spams, des drogues".



La formule "Standard" comprend des restrictions sensiblement identiques, celles sur les spams et les contenus liés à la drogue en moins. Enfin, Twitter prévoit une troisième option nommée "Relaxed", qui n'est à ce jour pas encore mise au point. Cette dernière permettra aux annonceurs de viser une diffusion plus large en laissant leurs publicités côtoyer tous types de tweets, à l'exception des contenus haineux et sexuellement explicites.